Slovenska vojska dobila nezadostno oceno

Pripravljenost Slovenske vojske (SV) za delovanje v vojni je nezadostna, za delovanje v miru pa dobra, je danes sporočil predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor. Za pripravljenost delovanja v miru je vojska dobila višjo oceno kot v lanskoletnem poročilu, deloma je to posledica večjega vlaganja v vojsko.

Poročilo o pripravljenosti vojske v lanskem letu sta Pahorju danes predala obrambna ministrica Andreja Katič in načelnik Generalštaba SV Alan Geder.

Pahor je na novinarski konferenci po predaji dejal, da je "letošnje poročilo za odtenek boljše, vendar morajo biti ti občutki previdni".

PRS: “Poročilo ponovno, tako kot v preteklih letih, ocenjuje pripravljenost Slovenske vojske za delovanje v vojni za nezadostno. V letošnjem poročilu pa je pripravljenost SV za delovanje v miru v letu 2017 ocenjena s povprečno oceno dobro, torej za oceno višje kot lani.” — Borut Pahor (@BorutPahor) March 30, 2018

Dejavniki, ki so vplivali na izboljšanje ocene za delovanje v miru, so povečana popolnitev z vojaško opremo in strelivom, izboljšano usposabljanje, povečan obseg vojaških vaj in pozitiven trend na področju vzdrževanja oziroma razpoložljivosti vojaške tehnike. Delno je to posledica povečanega finančnega vlaganja v SV.

Ob tem pa je izpostavil dva večja problema, in sicer popolnjenost enot SV s kadri in ključnimi sistemi oborožitve in tehnike ter status in položaj slovenskega vojaka.

"Nujno je, da se vojaški poklic ponovno ovrednoti, tako glede statusa kot plačila. Moramo zagotoviti, da bo vojaški poklic konkurenčen in cenjen poklic v naši državi," je dejal Pahor.

Poteka predstavitev letnega poročila o pripravljenosti Slovenske vojske predsedniku republike in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Borutu Pahorju. @Slovenskavojska pic.twitter.com/1P6i1W9RiF — Borut Pahor (@BorutPahor) March 30, 2018

Še vedno je najpomembnejši razlog za stanje pripravljenosti nizek proračunski izdatek za SV, je dejal predsednik republike in dodal, da se je trend padanja sicer zaustavil in lani obrnil v pozitivno smer. Takšen trend naj bi se tudi nadaljeval. A je vseeno Pahor ocenil, da dinamika in obseg povečevanja proračunskih sredstev ne zadoščata za bistveno izboljšanje pripravljenosti SV.

Pahor od Gederja pričakuje, da bo do novega sklica DZ pripravil konkreten načrt izboljšanja pripravljenosti, skupaj z natančno oceno potrebnih virov in tveganj, predvsem pa njegov predlog obsega in strukture SV do leta 2030.