Bojan Dobovšek se umika iz politike

"Danes se umikam iz politike. Srečno, Slovenija, srečno, Dobra država," je prek Twitterja sporočil Bojan Dobovšek, ki je do danes vodil zunajparlamentarno stranko Dobra država. Kot so sporočili iz stranke, je izvršni odbor odstop Dobovška prejel po tem, ko je obravnaval odločitev o morebitnem dogovarjanju z drugimi strankami.

Danes se umikam iz politike. Srečno, Slovenija, srečno, Dobra država! — dr. Bojan Dobovšek (@BojanDobovsek) February 3, 2022

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v Dobri državi, so v preteklih letih zgradili močno lokalno mrežo in so pri koncu oblikovanja kandidatnih list za volitve v Državni zbor.

Na izrednem kongresu bodo odločali o morebitnem povezovanju z drugimi strankami, s katerimi si delijo poglede na prihodnji razvoj Slovenije, so še sporočili iz Dobre države.

Kdo je Bojan Dobovšek?

Dobovšek je v aktivno politiko vstopil leta 2014, ko je kandidiral za poslanca na listi SMC. Sicer nekdanji redni profesor na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru je že pred uradno potrditvijo vlade Mira Cerarja v javnosti govoril o nepreglednem kadrovanju ter drugih spornih praksah SMC, zato je kmalu zapustil tako stranko kot poslansko skupino ter prešel med nepovezane poslance.