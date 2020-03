Boj proti koronavirusu ima svojo zastavo

Na obstoječe belo polje so postavili Asklepijevo palico, simbol zdravstvenih delavcev, ki se vzpenja nad prevrnjeno in premagano krono (latinsko corona).

Pobudo za zastavo so podali njihovi belgijski kolegi, v društvu Heraldica Slovenica pa so jo z veseljem sprejeli.

S kraljeve palače v Bruslju in na drugih stavbah so tako že izobesili zastave, ki so bile povsem bele, vendar pa ob tem v društvu Heraldica Slovenica poudarjajo, da sodobno zastavoslovje za belo zastavo že pozna močno simboliko, ki je pognala močne in globoke korenine v našo družbeno zavest.

Zdravstveni delavci se ne predajajo

Bela zastava namreč napoveduje predajo, odločitev odnehati ali prošnjo po pregovarjanju. Trdno so prepričani, da zdravstveni delavci skrajne napore vlagajo v nasprotno smer – ne predajajo se, ne odnehajo in z boleznijo gotovo nočejo pregovarjanja.

