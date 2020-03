Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Heraldično društvo Slovenije z domoljubno akcijo "Izobesimo zastavo in s tem pokažimo, da smo ostali doma," pozivajo državljane, da naslednjih nekaj dni, ko v državi zaradi koronavirusa veljajo izredne razmere, upoštevajo nasvete pristojnih, ki za zajezitev in preprečitev širjenja virusa, pozivajo k umiku z javnih prostorov in naj v čim večji meri zadržujejo doma.

Izobesimo zastavo in s tem pokažimo, da smo ostali doma. Varujmo vse okoli nas.

Zastavoslovna zanimivost:

Z izobešeno zastavo oziroma njenim praporom označijo tudi Buckinghamsko palačo, kadar je kraljica doma.#ostanidoma #izobesizastavo pic.twitter.com/PSOcGcCNWP — Heraldica Slovenica (@HeraldicaSVN) March 15, 2020

"Izobesimo zastavo in s tem pokažimo, da smo ostali doma. Varujmo vse okoli nas," so na svojem Twitter profilu zapisali v Heraldičnem društvu ustanovljenem leta 1991 z namenom združevanja tistih državljanov, ki jih druži zanimanje za slovensko grboslovje, zastavoslovje, rodoslovje, sfragistiko, faleristiko, onomastiko, arhontologijo, nobilistiko, insigniologijo in ikonologijo.

Izogibajte se zaprtih prostorov

Akcija je nastala v luči poziva strokovne javnosti, ki prebivalcem naslednjih nekaj tednov odsvetuje druženje na javnih in zaprtih prostorih. Te dni se je zato najbolj varno zadrževati prav v zavetju lastnega doma. A vendar ne pozabite, da je potrebno nenehno vzdrževati higienske standarde. Redno si umivajte roke, jih razkužujte in predvsem spoštujte varnostno razdaljo do ostalih članov družine.

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

- Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.

- Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

- V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.

- Upoštevamo pravila higiene kašlja.

- Redno si umivamo roke z milom in vodo.

- V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

- Splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.

- V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi.

- Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov. (NIJZ)

