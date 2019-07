Bodo v Prekmurju ostali brez milijonskega sodelovanja z Ikeo? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ocean Orchids, kjer se ukvarjajo z gojenjem orhidej, so maja prejeli dve odločbi, ki bi lahko odločilno vplivali na prihodnost podjetja. Na kocki je tudi velik posel z Ikeo, vreden 35 milijonov evrov.

Okoljski inšpektorat je maja dobrovniškemu podjetju Ocean Orchids izdal dve odločbi s prepovedjo opravljanja dejavnosti, na obe odločbi pa so se v podjetju pritožili.

"Ena je vezana na uporabo geotermalne energije, druga pa je vezana na naše izpustne, odcedne vode oziroma na vode, ki so ostanek od namakanja orhidej," je za Planet dejal Roman Ferenčak, direktor podjetja Ocean Orchids. Te vode so v Sloveniji obravnavane kot industrijske odpadne vode, saj rastlinjak ni uvrščen med kmetijske objekte.

"V Sloveniji rastlinjak stavba oziroma naprava, ne pa kmetijski objekt"

Prvi mož Ocean Orchids Roman Ferenčak verjame v rešitev. Foto: STA "Zakaj jo obravnavamo kot industrijsko odpadno vodo? Tu pa dejansko leži srž problema. Tako je zato, ker je v Sloveniji rastlinjak stavba oziroma naprava, ni pa kmetijski objekt," pojasnjuje Ferenčak, ki meni, da kmetijsko ministrstvo v preteklih letih svojega dela ni opravilo, kot bi moralo. Položaj rešujejo z zdajšnjo ministrico za kmetijstvo.

"Moram povedati, da trenutna kmetijska ministrica, gospa Aleksandra Pivec, vsekakor razume problem in ga bomo rešili," dodaja prvi mož Ocean Orchids. Rešiti pa bo treba tudi odločbo o črpanju geotermalne vode. Že leta 2005 so vložili vlogo za koncesnino, ki jim je do leta 2016 niso podelili.

Menjava toplotnega vira bi bila lahko za podjetje pogubna

"Leta 2016 so nam podelili takšno količino, ki je bila nižja od načrpane leta 2015 in leta 2014. Torej, kot če bi zavestno vedeli, da nam bodo malo ponagajali," je prepričan Ferenčak. Po koncesijski pogodbi količina načrpane vode ne bi smela presegati 189.216 kubičnih metrov na leto. To je skoraj sto tisoč manj, kot podjetje potrebuje za normalno delovanje. Menjava toplotnega vira bi bila lahko za podjetje pogubna.

Foto: STA

"Ker pa je seveda stroškovno gledano zemeljski plin tako velik strošek, ne vidim svetle prihodnosti za naše podjetje, če to naredimo," razlaga Ferenčak. Vseeno verjame, da bo država ugodila njihovi pritožbi.

Posel z Ikeo bi prinesel 40 novih zaposlitev

"Pričakujem predvsem zdravo kmečko pamet oziroma celo zahtevam, da se naredi obvezna razlaga zakona, ki nas bo potem pravilno uvrstila, naše izpuste, pravilno tudi ovrednotila geotermijo in potem ne vidim nobene težave in nobenega zadržka, da se ne bi obe pritožbi odločili v našo korist," je optimističen Ferenčak. Je pa zaradi birokracije zdaj na nitki donosen posel s švedskim gigantom Ikeo, ki bi po besedah Ferenčaka prinesel 40 dodatnih zaposlitev.

"Država je ne nazadnje zagotovila že dva milijona evrov subvencij za to naložbo, ki bi bila vredna deset milijonov evrov v osnovno sredstvo. Plus nekje petletna kupo-prodajna pogodba, ki pa gre za med, čez 30 milijonov na letni ravni," o poslu z Ikeo pojasnjuje Ferenčak. Čeprav se je podjetje znašlo v neprijetnem položaju, pa za zdaj še ne razmišljajo, da bi svojo proizvodnjo preselil v sosednjo Avstrijo.