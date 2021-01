Bodo plače v javnem sektorju prejemali šele 15. v mesecu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je ministrstvu za javno (MJU) upravo naložila, da najpozneje do 5. februarja pripravi in vladi v obravnavo posreduje predlog izhodišč za prenovo plačnega sistema javnega sektorja. Že danes pa je določila izhodišča za pogajanja s sindikati o dnevu za izplačilo plač ter odpravi varčevalnih ukrepov.

Kot so sporočili po današnji seji vlade, je vlada danes določila izhodišča za pogajanja o odpravi še veljavnih varčevalnih ukrepov na področju povračil stroškov in drugih prejemkov. Za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o tem vprašanju pa je tudi pooblastila svojo pogajalsko skupino, poroča STA.

Vlada predlaga, da je izplačilni dan najpozneje 15. dan v mesecu

Vlada je prav tako sprejela izhodišča za pogajanja o spremembi dneva za izplačilo plač pri proračunskih uporabnikih. Predlaga, da se določi, da je izplačilni dan za plače pri proračunskih uporabnikih najpozneje 15. dan v mesecu za pretekli mesec. Kot so zapisali, bi s tem razbremenili službe za obračun plač v dneh neposredno pred izplačilnim dnem.

Praksa je namreč pokazala, da so zaradi precej zgodnjega datuma obračuna plač (praviloma 5. v mesecu) za pretekli mesec računovodske in kadrovske službe v dneh pred izplačilom izjemno obremenjene, pogosto pa tudi izplačila plač in povračil ne odražajo dejanskega rednega dela v preteklem mesecu, temveč sledijo pozneje poračuni zaradi dejanske prisotnosti oziroma odsotnosti zaposlenih.

Tudi za ta pogajanja je vlada danes pooblastila svojo pogajalsko skupino, še navaja STA.