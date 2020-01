Bo spet notar? Sikošek dosegel obnovo postopka.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji ljubljanski notar Jože Sikošek je dosegel obnovo postopka, v katerem mu je pravosodno ministrstvo odvzelo naziv notarja. Hkrati je v kazenskem postopku s podjetnico, ki je s ponarejenimi dokumenti na fiktivne osebe prenašala podjetja, ki so se utapljala v dolgovih, piše Dnevnik.

Pravosodno ministrstvo je razrešenemu notarju Jožetu Sikošku odobrilo obnovo postopka, v katerem je v preteklosti zaradi pravnomočne obsodbe izgubil naziv notarja, piše Dnevnik.

"Nekdanji notar Jože Sikošek je na ministrstvo za pravosodje vložil predlog za obnovo postopka iz razloga, ker naj bi odločba temeljila na sodbi, ki je bila pravnomočno razveljavljena. Ministrstvo za pravosodje je s sklepom navedenemu predlogu Jožeta Sikoška delno ugodilo in obnovo dovolilo v obsegu, kot bo v postopku potreben za ponovno opravo presoje pogoja 'vreden javnega zaupanja za opravljanje notariata'," so za časnik povedali na pravosodnem ministrstvu.

Sikošek je naziv notarja izgubil, ko se je izvedelo, da je bil pravnomočno obsojen na osem mesecev pogojne zaporne kazni, ker naj bi pomagal pri finančnem izčrpavanju podjetja Bajc Transport s pomočjo fiktivnih poslov. Kot notar naj bi potrjeval listine, ki so služile za prikritje fiktivnih poslov. A vrhovno sodišče je lani jeseni obsodbo Sikoška razveljavilo, še poroča Dnevnik.

Overil pogodbo med SDS in Dijano Đuđić

Sikošek je kot notar overil posojilno pogodbo med stranko SDS in Dijano Đuđić. Kot smo na Siol.net že poročali, Sikošek že desetletje overja listine v nekaterih ključnih političnih zgodbah SDS: pri ustanavljanju medijev, predvolilnih brezplačnikih leta 2008 in napadih na sodstvo v obdobju sojenja Janezu Janši v aferi Patria. Več v članku: Kaj vse sta Janez Janša in SDS zaupala notarju Sikošku.

Preberite še: