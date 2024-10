Vrhovno sodišče danes odpira vrata obiskovalcem, tudi z mednarodno razstavo sodniških tog

Evropski dan sodstva, ki ga zaznamujemo v petek, in bližajoči dan slovenskega pravosodja bodo na vrhovnem sodišču danes zaznamovali z dnevom odprtih vrat. Obiskovalci si bodo lahko ogledali delovne in protokolarne prostore, Centralno pravosodno knjižnico ter razstavo sodniških tog. Pozdravil jih bo predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević.

Dan odprtih vrat bo potekal v sodni palači na Tavčarjevi 9 v Ljubljani, in sicer v dveh terminih, na katera se obiskovalci predhodno prijavijo prek prijavnega obrazca na spletni strani sodišča. Obisk bo vključeval tudi srečanje in pogovor s predsednikom vrhovnega sodišča Đorđevićem, ki bo z obiskovalci delil vpogled v delovanje najvišje sodne instance v državi. Delovne in protokolarne prostore pa si bodo lahko ogledali pod strokovnim vodstvom uslužbencev službe za odnose z javnostmi.

Toge obvezne že 30 let

Na sodišču so pripravili tudi posebno začasno mednarodno razstavo z naslovom Od talarja do toge, na kateri si bo mogoče ogledati izvirnike sodniških tog iz več kot dvajsetih evropskih vrhovnih sodišč in treh mednarodnih sodišč, Mednarodnega kazenskega sodišča, Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije.

Slovenski sodniki namreč letos obeležujejo pomemben mejnik, 30. obletnico sprejema zakonov o sodiščih in o sodniški službi, ki sta leta 1994 preoblikovala organizacijo in upravljanje sodišč v naši državi. Reforma je prinesla večjo učinkovitost in dostopnost pravosodja ter uzakonila tudi obvezno nošenje sodniških tog, ki niso le oblačila, temveč simbol dostojanstva sodnega postopka.

"Razstava ne predstavlja le simbolike sodniških tog, temveč spodbuja tudi razmislek o vlogi sodnikov v družbi, tako v Sloveniji kot drugod po svetu," poudarjajo na vrhovnem sodišču. Razstava bo na ogled do 7. novembra, obvezne predhodne najave pa sprejemajo na e-naslovu knjiznica.vsrs@sodisce.si. Javni vodenji po razstavi bosta v torek, 5. novembra, in sredo, 6. novembra, ob 12. uri.

Ključni izzivi so plače, sodna stavba in zakonodaja

Med ključnimi izzivi sodstva predsednik vrhovnega sodišča izpostavlja ureditev materialnega položaja sodnikov skladno z odločbami ustavnega sodišča iz lanskega in letošnjega leta, ureditev prostorske problematike, vključno z gradnjo nove sodne stavbe za potrebe sodišč v Ljubljani. Izziv ostaja tudi sprejem sodniške zakonodaje, ki bi preko uvedbe enovitega sodnika po oceni vrhovnega sodišča pomembno pripomogla k hitrejšemu reševanju sporov, izenačevanju obremenitev sodnikov po celotni državi in omogočila racionalnejše poslovanje sodišč.

Notarji danes o dedovanju svetujejo brezplačno

Danes bodo vrata svojih pisarn strankam za brezplačne nasvete s področja dedovanja odprli tudi notarji. Svetovanje bo brezplačno in bo potekalo po vsej Sloveniji.

Za nasvete strankam bodo notarji v svojih pisarnah na voljo v času uradnih ur. Vzporedno bodo pripravili tudi svetovanje po videopovezavi, ki bo potekalo od 9. do 12. ure. Podrobnosti glede prijave in vzpostavitve videopovezave so objavljene na spletni strani Notarske zbornice Slovenije.

Evropski dan sodstva praznujemo 25. oktobra, bliža se tudi dan slovenskega pravosodja, ki ga praznujemo 4. novembra.