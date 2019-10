Notarske storitve od jutri dražje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto bo začela veljati nova notarska tarifa, ki je usklajena z družinskim zakonikom in zakonom o kolektivnih tožbah. Višina notarskih pristojbin se nekoliko zvišuje, nekatere pristojbine se z inflacijo niso usklajevale vse od leta 2002.

Kot so na ministrstvu za pravosodje pojasnili avgusta, ko je šel predlog notarske tarife v medresorsko usklajevanje, so predlagane spremembe notarske tarife nastale po usklajenih dogovorih z Notarsko zbornico Slovenije, ki so bili intenzivni še zlasti v zadnjih mesecih.

Predsednica Notarske zbornice Slovenije Sonja Kralj je opozorila, da notarske pristojbine niso bile usklajene z inflacijo vse od leta 2002, vmes so bile tudi nekajkrat znižane.

Poudarila je tudi, da ne gre za novo notarsko tarifo, temveč samo za nekatere spremembe, med drugim je po novem dodana možnost revalorizacije, na novo pa so opredeljena tudi posamezna opravila notarjev, ki izhajajo iz zakona o kolektivnih tožbah in družinskega zakonika.

Overovitev podpisa za pogodbe do 4.590 evrov po novem evro dražja

Najbolj pogoste zadeve, ki jih ljudje urejajo pri notarjih, so po pojasnilih Kraljeve sestava listine in overitev podpisov. Pristojbina za overitev podpisa je odvisna od vrednosti pogodbe, za pogodbe do 4.590 evrov je pristojbina doslej znašala pet evrov, po novem bo šest evrov, je pojasnila Kraljeva.

Za zapis pogodbe o prodaji nepremičnine po ceni v razponu od 114.750 evrov do 367.200 evrov, bi stranke po starem plačale 275 evrov za overitev pogodbe, po novem pa bodo plačale 314 evrov.

Za zapis pogodbe o dosmrtnem preživljanju, katere vrednost se giba v tem istem vrednostnem razponu, je bila doslej notarska pristojbina 343,75 evra, po novem pa 392,50 evra.

Med pogodbami, ki jih ljudje pogosteje sklepajo pri notarjih, je tudi posojilna pogodba ali notarski zapis oporoke. Kot je pojasnila Kraljeva, je bila pristojbina za sestavo tako posojilne pogodbe kot oporoke v vrednostnem razponu od 114.750 evrov do 367.200 evrov doslej 137,50 evra, po novem pa 157 evrov.

Nova notarska tarifa uvaja tudi pristojbine za notarjeva opravila kot upravitelja kolektivne odškodnine. Višina pristojbine se razlikuje glede na število pravočasno prijavljenih terjatev.