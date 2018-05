Bo sodnici črnograditeljici uspelo uiti brez globe in z legalizacijo žepu? #video

Brez globe jo bo, kot kaže, odnesla primorska sodnica Tina Benčič, ki že 26 let stanuje v črni gradnji in za povrhu še na parceli, ki sploh ni njena, ampak v lasti države. Novi zakon o amnestiji črnograditeljev omogoča, da svojo hišo končno legalizira. Pri prehitevanju vrste v primerjavi z drugimi državljani ji manjka samo še malenkost, so poročali v oddaji Danes na Planet TV.

Čeprav so jo kazensko za eno leto prestavili iz Pirana v Postojno, se lahko sodnici Tini Benčičevi smeji. Državno parcelo, ki sploh ni gradbena in zazidljiva, ampak kmetijska, mora le še odkupiti. Hiša v Vinjolah nad Piranom na kmetijskem zemljišču v lasti države stoji že 26 let. Zemljišče upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je sodničino hišo gradbeni inšpekciji prijavil že dvakrat. Prvič že pred sedmimi leti, a se vse do danes ni zgodilo nič.

"Da bi se sklad spustil v pravdo in zahteval odstranitev v pravdnem postopku, je vprašljivo, ker Slovenija ni bila lastnica," je za Planet TV dejala Irena Šinko, direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Vlogo za nakup zemljišča oddala že večkrat

Prav toliko časa, kot stoji sodničina črna gradnja, je namreč trajal prenos lastništva z občine Piran na državo. Po 25 letih je občina pogodbo o prenosu lastništva le podpisala, kar pa Benčičevi odpira vrata za nakup zemljišča, vlogo za to je že večkrat oddala. A Šinkova je dejala, da jo bodo obravnavali tako kot vsakega drugega črnograditelja.

"V primeru, da bodo pogoji izpolnjeni, se bo sklad odločil za prodajo, če pogoji ne bodo izpolnjeni, se sklad ne bo odločil za prodajo. Zdaj pa je vprašanje, ali bodo stranke sprejele ponudbene pogoje sklada," je rekla Šinkova.

Sporna hiša sodnice Tine Benčič Foto: Planet TV

"Sklad v nobenem primeru ne bo privolil v nobeno menjavo zemljišč"

Prednostno pravico ima zakupnik zemljišča. To je tast Benčičeve. Skladu pa sta ponujala tudi menjavo zemljišča.

"Sklad v nobenem primeru ne bo privolil v nobeno menjavo zemljišč, ker v tem primeru ne gre za enakovredna zemljišča. Na tem zemljišču že stoji objekt in kmetijsko zemljišče za kmetijsko zemljišče v tem primeru ni primerljivo po vrednosti," je opozorila Šinkova.

Benčičeva bi tako nosila vse stroške prodaje, zemljišče pa bi lahko kupila le po ceni stavbnega zemljišča, je rekla.

"V nobenem primeru ni možno prodajati po ceni kmetijskega zemljišča, ampak samo po ceni stavbnega zemljišča," je dodala Šinkova.

Postopek nakupa lahko v najboljšem primeru traja leto dni, če Benčičevima zemljišče uspe odkupiti, pa bosta lahko sprožila tudi postopek legalizacije. Črno gradnjo bosta tako legalizirala veliko hitreje kot tisti, ki zakone spoštujejo.