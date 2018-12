Kaos pri gradnjah: kršitve pri vsaki peti gradnji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija je, kot kaže, pravi raj za malomarne gradbince in črnograditelje. Ti brez težav serijsko kršijo predpise in standarde, čeprav s tem ogrožajo celo varnost ljudi.

Število kršiteljev je zelo visoko. Vsak tretji objekt ni narejen tako, kot piše v gradbenem dovoljenju, ali pa dovoljenja sploh nima. Tako je bilo lani, letos pa so inšpektorji ugotovili, da je takšnih napak skoraj za petino.

55 gradbenih inšpektorjev, ki je opravilo več kot tisoč pregledov in zaslišanj, ugotavlja, da je takšen delež nedovoljenih novogradenj preprosto previsok.

Kdo je torej kriv za gradbeni kaos?

Uradniki, ki zavlačujejo z dovoljenji, inšpektorji ali samovoljni graditelji?

Na področju gradnje veliko težav ugotavlja tudi gradbena inšpekcija.

Foto: STA "Tu so že bile izdane inšpekcijske odločbe, bila je izdana prepoved nadaljnjega dela, pri uporabi je bila izdana prepoved uporabe. Seveda pa bodo sledile tudi kazni v prekrškovnem postopku," je za Planet TV pojasnjevala Dragica Hržica, glavna inšpektorica RS za okolje in prostor.

A očitno kazni ne zaležejo, država pa je doslej porušila le hišo Darka Kuzmiča v Bohinju. Pa še to bi - nekaj let pozneje - lahko legaliziral, ko so spremenili zakonodajo.

"Upam, da bodo prebivalci oz. graditelji pridobili ta dovoljenja, da rušitve ne bodo potrebne," pravi Dragica Hržica. Medtem se je gradbeni zakon znova spremenil in zdaj pod določenimi pogoji omogoča legalizacijo neskladnih gradenj, brez vsakršnih težav pa je mogoče hišo legalizirati, če je bila zgrajena pred letom 1991.

Tako bo lahko hišo legalizirala tudi piranska sodnica, ki je na črno gradila na kmetijskem zemljišču v lasti države. Če ji zemljišče seveda uspe najprej odkupiti.