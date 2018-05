Gradila je na črno, a ostaja sodnica #video

Sodnica Tina Benčič je v Vinjolah nad Piranom, ki jih krasi razgled na zaliv in soline, brez dovoljenja zgradila črno gradnjo, postavljeno na kmetijskem zemljišču v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, torej na državnem zemljišču. Kljub temu bo še naprej nosila sodniško haljo.

Video: Planet TV

Gre za piransko sodnico, ki je na Obali odločala prav o zadevah, povezanih z zemljiško knjigo.

Vrhovno sodišče ji zdaj očita le lažjo disciplinsko kršitev, edina sprememba pa je, da je iz Pirana za eno leto premeščena na sodišče v Postojno.

Bolj zunanja lokacija kot sankcioniranje

"Po posvetovanju, tudi s predsednico okrožnega sodišča, ki je zadolžena za delovanje okrožja, smo se odločili za Postojno, torej za bolj zunanjo lokacijo, zato da ima ukrep neke vrste učinek sankcioniranja," je povedal Marko Novak, predsednik Sodnega sveta.

Prav Benčičeva deložirala Olahovo zaradi 2.880 evrov dolga

Kot pravi Novak, si sodnik tega ne bi smel privoščiti. "Seveda je še toliko bolj moteče, če se zoper stranko uporablja zakon, ki ga sodnik ne upošteva, absolutno," je dodal Novak.

Prav Benčičeva je namreč sodnica, ki je pred dvema letoma zaradi 2.880 evrov dolga iz stanovanja deložirala Zlatko Olah, ta je ob deložaciji grozila, da se bo v stanovanju razstrelila.

Vse imetje Zlatke Olah je zdaj spravljeno v garaži stanovanja

"Ko gledam to, kar so nam naredili iz življenja, je zame kot pogreb," je svoje imetje v garaži komentirala Zlatka Olah.

Novembra se je odločila, da postane sodničina soseda, in je taborila na sosednjem, prav tako državnem zemljišču. "Že tretjič smo tukaj, ampak do zdaj nas ni niti enkrat obiskala," je dejala Olahova.

Olahovo pregnali, sodnica se bo vozila dlje

Olahovo so z zemljišča pregnali, Benčičeva pa se bo zdaj leto dni v službo namesto sedem vozila 72 kilometrov oziroma slabih 40 minut dlje in zato seveda prejemala potne stroške.

"Ne moremo na to gledati tako, ali je to višji ali nižji strošek za državo. Mislim, da to pri tem ne igra vloge. Nikakor to ni nagrada, se je pač treba voziti v nek drug kraj," je komentiral Novak.

Kot pravi, se bo vozila na zunanjo mejo koprskega sodnega okrožja. Črno gradnjo nad Vinjolami, ki jo že 26 let ignorirajo prav vsi pristojni organi, pa bo sodnica, če ji uspe zemljišče odkupiti, po novem zakonu lahko celo legalizirala.