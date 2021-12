Bo Roberta Goloba rešila poznana sodnica? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Natanko dva tedna po izteku že tretjega mandata je za krmilom našega največjega ponudnika električne energije, državnega GEN-I, še vedno Robert Golob. Zaradi spora med nadzorniki, ali naj Golob ostane ali naj na to mesto sede Martin Novšak, sicer predsednik uprave krovnega podjetja Gen Energija, se vse skupaj seli na sodišče v Krškem.

Na tem istem sodišču se je Martin Novšak pred osmimi leti znašel v skoraj enaki situaciji kot zdaj Golob. Na izredni seji nadzornega sveta Gen energije, ki proizvaja kar tretjino slovenske elektrike, je bil razrešen s položaja direktorja podjetja. A po pritožbi je sodnica Pavlina Čepin, kot je takrat poročalo Delo, sejo razglasila za nično, razrešitev Novšaka pa za neveljavno.

Isti sodnici, sicer eni izmed le dveh na gospodarskem oddelku krškega sodišča, je zdaj pripadlo tudi odločanje v tem primeru.

Pred dvema tednoma je Robert Golob, potem ko skupščina ni bila uspešna in bo o novi upravi odločalo sodišče, povedal, da o odhodu iz podjetja GEN-I ne razmišlja. Foto: STA

Pridobili smo interni dokument, ki ga je SDH kot predstavnik države, priložil v sodni spis. V njem se sklicujejo na 29. člen statuta GEN-I, ki opredeljuje postopek imenovanja vodstva družbe. Kot sami najenostavneje povzamejo, kandidata za predsednika uprave in enega člana uprave predlaga v imenovanje družbenik GEN Energija.

Kandidata za dva člana uprave predlaga v imenovanje družbenik GEN-EL. S tem skuša država sodnici predlagati, naj ustrežejo GEN Energiji, saj drugi lastnik svojega kandidata na najvišje, predsedniško mesto sploh nima pravice predlagati.

Foto: Planet TV

A na sodišču v Krškem vodilo ne bo interni akt družbe, temveč v prvi vrsti Zakon o gospodarskih družbah. Tu 50. člen predvideva, da poslovodjo na predlog imenuje sodišče v nepravdnem postopku. Predlog lahko vloži vsakdo, ki ima pravni interes. In tu se nabor možnih predlagateljev precej razširi. Ob GEN Energiji lahko svoj predlog za predsednika uprave podajo tudi GEN EL, aktualna uprava GEN-I, besedo pri tem imajo lahko celo v hišnem sindikatu GEN-I in celo kateri od morebitnih upnikov. Zato zadeva postane precej bolj negotova.

Sodnici so v podobnih okoliščinah že vzeli odmevno sojenje

Kot leta 2013 bi ista sodnica lahko odločila mimo volje največjega lastnika, torej države. Ker gre v obeh primerih tudi za odločanje o Martinu Novšaku, smo na sodišče v Krškem poslali vprašanje o morebitni izključitvi Pavline Čepin iz odločanja, a odgovora še nismo prejeli.

Iz podobnega razloga so ji namreč pred šestimi leti že odvzeli odmevno sojenje in pregon nekdanje prve dame Sklada za financiranje razgradnje nuklearke. Proces se je nato odvil na sodišču v Novem mestu.

Golob v politiko?

Kljub temu, da je Robert Golob že zadnjih 15 let na čelu GEN-i, mu politika ni tuja: v času Drnovškove vlade je bil državni sekretar pri ministru Janezu Kopaču. Kasneje je bil eden od ustanovnih članov in podpredsednik Jankovićeve Pozitivne Slovenije. Ko je iz stranke izstopila Alenka Bratušek, ji je sledil in postal podpredsednik sedanje SAB. Njegov povratek v politične vode pa bi po mnenju političnega analitika Roka Čakša poleg stranke LMŠ ogrozil tudi SAB.

"Nedvomno bi premešal karte levo od sredine. To pomeni, da stranki, ki temeljita na imenih svojih voditeljev in za njima ne stoji neka vsebina, bi se znašli bodisi na robu preživetja oziroma najverjetneje izven parlamenta," je za Planet TV dejal Čakš.

Janja Božič Marolt, direktorica podjetja Mediana, pa poudarja, da bi vstop Goloba v politiko verjetno pretresel tudi druge stranke. " Lahko bi posegel še po kateri od drugih obstoječih in etabliranih, a zagotovo bi pridobil največji delež med neopredeljenimi volivci."

Čakš je še izrazil prepričanje, da bodo z Golobom, če se odloči za vstop v politiko, najverjetneje primorane sodelovati stranke koalicije KUL. "Po tihem si tega seveda ne želijo. SD računa na borbo z Janšo za relativno zmago, v LMŠ in SAB pa se zavedajo, da bi Golob ogrožal njihov obstoj."

Preberite tudi: