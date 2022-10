Bo Kordiš po priznanju laži odstopil? Mesec in inšpekcija molčita.

Minister za delo Luka Mesec in inšpektorat za delo, ki ga vodi od vlade nedavno imenovani vršilec dolžnosti Luka Lukić, sicer nekdanji novinarski sindikalist, še vedno molčita o lažnih obljubah o zaposlovanju poslanca in predsedniškega kandidata Levice Mihe Kordiša, ki jih je dal z namenom ustanovitve socialnega podjetja. Tudi Kordiš sam nam še ni odgovoril na vprašanji, ali bo vrnil osem tisoč evrov davkoplačevalskega denarja, ki ga je dobil na račun podjetja, in ali bo odstopil kot poslanec. DZ je sicer februarja 2018 sprejel novelo zakona o socialnem podjetništvu, ki je odpravila zahtevo, da mora socialno podjetje v roku enega leta od registracije zaposliti vsaj eno osebo, v roku dveh let od registracije pa vsaj dve osebi. Kordiš, ki je socialno podjetje ustanovil leto pred tem, je glasoval proti spremembi zakona.

Kandidat za predsednika republike Miha Kordiš je leta 2017 ustanovil zavod NDP Tozd, prek katerega ima v lasti njivo, na kateri prostovoljci, ki so v enem letu opravili 800 ur, delajo brezplačno. Kljub temu, da je v ustavnem aktu zavoda zapisano, da bodo v enem letu zaposlili najmanj enega delavca, v naslednjem letu pa še najmanj dva, Kordiš doslej ni zaposlil še nikogar.

Poleg tega je za ustanovitev omenjenega podjetja od ministrstva za kmetijstvo prejel več kot osem tisoč evrov. Vprašanja o spornem ravnanju smo prejšnji teden naslovili na Kordiša, ministra za delo Luko Mesca in na inšpektorat za delo. Doslej odgovorov nismo prejeli še od nikogar, smo se pa danes z novimi vprašanji znova obrnili na Kordiša in stranko Levica.

Za mnenje smo vprašali tudi Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) ali glede omenjene goljufije poteka preiskava, pa smo vprašali še policijo, kjer nam v skladu z določili zakona o varstvu osebnih podatkov ne morejo odgovoriti. "Lahko pa povemo, da policija v vseh primerih prejetih prijav ali zaznanih sumov kaznivih dejanj preveri, ali so morebiti podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje oziroma prekršek in nato ravna v skladu z ustrezno zakonodajo," so še zapisali v odgovoru.

Omenjeni poslanec je to storil, organ pa tudi, in Na Komisiji primera, ki ga omenjate, trenutno ne obravnavamo, zato se do njega ne moremo opredeljevati. Ali je to dejanje sporno, torej ne moremo komentirati. Za presojo (ne)pravilnosti pri ustanavljanju družb in njihovem poslovanju so sicer pristojni drugi organi, kot so FURS, Tržni inšpektorat in v primeru kršitev tudi policija. Z vidika naših pristojnosti je poslanec Miha Kordiš v skladu s prvim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije dolžan organu, pri katerem opravlja funkcijo - v njegovem primeru Državnemu zboru -, sporočiti podjetja, s katerimi bi veljala omejitev poslovanja, organ pa ta seznam posreduje Komisiji.Omenjeni poslanec je to storil, organ pa tudi, in iz Erarja izhaja, da med Državnim zborom in podjetjem NDP Tozd, so. p., transkacij ni bilo.Na načelni ravni lahko povemo še, da javni funkcionarji (med katere sodi tudi omenjeni poslanec in predsedniški kandidat) delujejo v javnem interesu in zasledujejo tako v poklicnem kot v zasebnem življenju visoko stopnjo osebne integritete. K temu spada tudi družbeno odgovorno ravnanje, vodenje oziroma ravnanje z dobrim zgledom ter odgovorno sprejemanje odločitev, in sicer tako pri opravljanju dela kot tudi v zasebnem življenju. Glede na to, da so funkcionarji javne osebnosti, ki vplivajo na javno mnenje oziroma soustvarjajo standarde (ne)sprejemljivosti ravnanj v družbi, morajo biti pri svojem udejstvovanju previdni in pri tem ravnati odgovorno in etično, tudi če to udejstvovanje ni neposredno povezano z opravljanjem njihove funkcije, saj so prav zaradi svojega položaja bolj na očeh javnosti ter morajo predstavljati zgled.

Ko je poslanca Levice in kandidata za predsednika države Miho Kordiša na soočenju na TV Slovenija voditeljica Erika Žnidaršič vprašala, zakaj doslej kljub obljubi ni zaposlil še nikogar, je dejal, da je šlo le za formalnost. "Tisto, kar je zapisano za zaposlitev, so le formalni pogoji zakonodaje, da smo mi lahko pridobili status socialnega podjetja. To je neproblematično," je dejal Kordiš.

Čeprav je na spletni strani podjetja navedeno, da nudijo domača delovna mesta, pošteno plačilo in socialno varnost, Kordiš po tem, ko so delavci opravili 800 ur, ni nikogar plačal, prav tako ni nikogar spustil v upravljanje. Sam sicer trdi drugače.

"V resnici je situacija obratna," je dejal Kordiš. "Stopil sem v državni zbor, prišel do poslanske plače in se silno razveselil tega, da sem lahko privarčeval, kupil njivo in jo izročil ljudem v upravljanje, da si skupaj pridelamo zelenjavo, nekaj presežka pa še predamo naprej."

Neplačevanje in goljufanje je zagovarjal, češ da gre za kolektivni vrtiček. "To je tako, kot da bi vi obvladovali svoj vrt, le da mi to počnemo skupinsko in zaradi tega tudi bolj učinkovito."

"Presežke odprodamo po prijateljskih zvezah"

Tudi za POP TV je Kordiš trdil, da je "cela zadeva zakonita od začetka do konca", in dodal: "Mi imamo skupinsko njivo, kjer si kolektivno pridelujemo zelenjavo, ki jo porabljamo doma v svojih gospodinjstvih, presežke pa odprodamo po prijateljskih in medsosedskih zvezah. To ni posel. Mi gradimo skupnost na tej njivi."

V štirih letih, med letoma 2019 in 2022, je za omenjeni socialni zavod od ministrstva za kmetijstvo in okolje prejel 8.168,94 evra, je razvidno iz Erarja.

DZ je sicer februarja 2018 s 46 glasovi za in 19 proti sprejel novelo zakona o socialnem podjetništvu, ki je odpravila zahtevo, da mora socialno podjetje v roku enega leta od registracije zaposliti vsaj eno osebo, v roku dveh let od registracije pa vsaj dve osebi. Kordiš, ki je socialno podjetje ustanovil leto pred tem, je glasoval proti spremembi zakona.

Pojasnila policije in KPK še čakamo

Že prejšnji teden smo na ministra za delo Luko Mesca naslovili vprašanje, ali je s tem, da ima Miha Kordiš v ustanovnem aktu zavoda zapisano, da bi moral zaposliti že vsaj tri ljudi, prostovoljci pa so opravili že 800 ur, za katere niso bili plačani, seznanjen in kako to komentira. Odgovorov doslej še nismo prejeli.



Prav tako smo prejšnji teden vprašanja poslali odgovornim na inšpektoratu za delo in se pozanimali, ali so z njegovimi dejanji seznanjeni, kaj menijo o tem in ali bo sledil kakšen inšpekcijski postopek ter v primeru zaznave kršitev kazen. Tudi njihovih odgovorov doslej še nismo prejeli.



Kordiša smo povprašali, ali bo zaradi goljufij pri ustanovitvi podjetja NDP Tozd odstopil kot poslanec in ali bo vrnil osem tisoč evrov javnih sredstev, ki jih je prejel od ministrstva za kmetijstvo in okolje.



Za stališče smo danes povprašali še Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK). Vprašali smo jih, ali se jim izjave Mihe Kordiša zdijo sporne in ali bodo ukrepali.



Za podrobnejše podatke o omenjenem primeru smo zaprosili tudi policijo. Vprašali smo jih, ali preiskujejo goljufijo pri ustanavljanju zavoda NDP Tozd in pri porabi javnih sredstev.



Odgovore na vsa omenjena vprašanja bomo objavili, takoj ko jih prejmemo.