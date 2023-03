Bo DZ Rusijo uvrstil med države, ki podpirajo terorizem?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predlagano resolucijo so že vnaprej zavrnili v koaliciji, podporo ji je odrekel tudi matični odbor za zunanjo politiko.

Predlagano resolucijo so že vnaprej zavrnili v koaliciji, podporo ji je odrekel tudi matični odbor za zunanjo politiko. Foto: STA

Kolegij predsednice DZ se je danes dogovoril o sklicu izredne seje, ki bo v četrtek, 16. marca. Izredno sejo so zahtevali poslanci SDS, ki so tudi predlagatelji resolucije o uvrstitvi Rusije med države, ki podpirajo terorizem. Predlagatelji menijo, da bi s takšno resolucijo dali jasno in nedvoumno sporočilo, da Slovenija najostreje obsoja ruska agresorska dejanja, ukrajinskemu narodu pa "izkazali vso podporo pri njihovem boju za prihodnost lastnega naroda".

Koalicija je resolucijo zavrnila

Predlagano resolucijo so že vnaprej zavrnili v koaliciji, podporo ji je odrekel tudi matični odbor za zunanjo politiko. Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je po vložitvi dejala, da vsaka pobuda za uvrstitev Rusije na seznam držav, ki podpirajo terorizem, pomeni kaznovanje celotnega ruskega naroda. Premier Robert Golob pa meni, da je bilo slovenskih obsodb ruske agresije veliko, zato ne potrebujemo novih političnih deklaracij.

Poleg izredne se je kolegij predsednice DZ danes dogovoril tudi za sklic redne seje. Ta se bo začela v ponedeljek, 20. marca, poslance pa na njej čaka ponovno odločanje o noveli zakona o davčnem potrjevanju računov. Ta vnovič uvaja obveznost izročanja računa potrošniku za kupljeno blago oz. prejeto storitev.

Državni svet pa je na sprejeto novelo izglasoval odložilni veto, saj je večina svetnikov pritrdila oceni, da je prelaganje odgovornosti izdaje računa na kupca, s tem ko mu za morebiten neprevzem računa grozi globa, nesprejemljivo. DZ bo moral zdaj o noveli glasovati še enkrat, tokrat jo mora podpreti najmanj 46 poslancev.

Obravnavali bodo resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV

Na redno sejo je uvrščena tudi resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040. Ta predvideva dvig obrambnega proračuna na dva odstotka BDP, med novostmi pa med drugim predvideva vzporedno gradnjo dveh bataljonskih bojnih skupin. Resolucijo podpirajo v vseh poslanskih skupinah z izjemo Levice. Prav tako bo na dnevnem redu novela zakona o službi SV, ki med drugim prinaša znižanje zahtevane stopnje izobrazbe za zaposlitev v vojski na osnovnošolsko.

Redna seja ne bo preveč obsežna, poslanci pa se bodo na njej lotili še novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki vzpostavlja enotno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost. Na dnevnem redu je med drugim še novela zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, s katero se spreminja koncept določanja ciljnih skupin, ki bodo deležne ukrepov za spodbujanje digitalne vključenosti.