Bo božič po dolgem času bel?

Do srede bo prevladovalo oblačno in toplo vreme. V četrtek prihajajo padavine, ki bodo v petek zajele vso Slovenijo. Meja sneženja se bo v petek spuščala.

Danes bo oblačno in megleno, nekaj jasnine bo le v gorah. Ponekod bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva pretežno oblačno. Popoldne se bo predvsem na vzhodu delno razjasnilo, zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 9, najvišje dnevne v severnih krajih od 3 do 7, drugod od 8 do 12 stopinj Celzija.

Božič bo deževen, meja sneženja se bo spuščala

V sredo bo na vzhodu delno jasno, drugod pa pretežno oblačno. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Razmeroma toplo bo.

V četrtek se bo povsod pooblačilo. Sprva bo deževalo v zahodni in osrednji Sloveniji, zvečer in v noči na petek pa se bodo padavine razširile nad vso državo. Meja sneženja se bo spuščala.

Foto: Planet TV

Foto: Planet TV