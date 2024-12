Bo božič bel?

V nedeljo smo vstopili v meteorološko zimo. To pomeni, da se neizbežno približujejo tudi prazniki in dela prosti dnevi. Mnoge še posebej zanima, kakšen bo božič. Preverili smo, kaj lahko o tem povemo na podlagi statistik, sezonske napovedi in trenutnih trendov.

Karta prikazuje verjetnosti v odstotkih, da bo tla na božično jutro prekrival vsaj centimeter snega. Foto: Arso

Statistika

Verjetnost, da bo v Ljubljani decembra vsaj en centimeter snega, je manjša od tretjine. Verjetnost, da bo snega deset centimetrov ali več, je seveda še manjša. Znaša nekaj manj kot 20 odstotkov.

Poglejmo še izven prestolnice. Ravne na Koroškem imajo okoli 50-odstotno možnost za vsaj centimetrsko božično snežno odejo. Nekaj manj kot 30-odstotno možnost imajo, da bo snega več kot decimeter.

To so statistični podatki. Na podlagi obdobja med letoma 1981 in 2010 so jih izračunali pri agenciji za okolje. Povprečne temperature se zaradi globalnega segrevanja višajo. Iz leta v leto se zato zmanjšujejo tudi možnosti za sneg.

Ali torej drži, da v Ljubljani za božič ne bo snega?

Ali bo božič v Ljubljani bel, je podobno kot vprašanje, ali bo Real Madrid zmagal domačo tekmo. Statistika nam daje samo okvir. Real Madrid zmaga približno 80 odstotkov domačih tekem, medtem ko je v Ljubljani zgodovinsko gledano okoli 30 odstotkov možnosti za bel božič.

Pri vremenu pozimi odločajo številni dejavniki, kot so temperature in vremenski vzorci. Ti vplivajo na to, ali bo do praznikov zapadla snežna odeja in se tudi obdržala. Napovedovanje izida je težko, saj se natančnost napovedi z oddaljenostjo od dogodka zelo zmanjšuje. Tako kot pri športu šele med tekmo vidimo, kateri ekipi gre bolje, tudi pri vremenu šele bližje božiču lahko ocenimo, ali bo snežna odeja dejansko pričakala praznike.

Nočno zasneževanje smučišča v Kranjski Gori. Foto: David Florjančič

Kaj pa pravi sezonska napoved za letošnjo zimo?

Podobno kot statistični podatki tudi sezonska napoved ne podaja dnevnih vremenskih napovedi. Ponuja vpogled v pričakovane prevladujoče vremenske vzorce. Ti kažejo, da bo letošnja zima nadpovprečno topla z manj padavinami. To torej ne povečuje verjetnosti za bel božič. Vseeno pa možnost, da bi sneg zapadel in se obdržal do praznikov, obstaja.

V naslednjih tednih kljub vsemu podpovprečne temperature z večjo možnostjo sneženja?

Na zimsko vreme pri nas pomembno vpliva polarni vrtinec. To je vrteča se gmota mrzlega zraka z nizkim zračnim tlakom, ki se pozimi oblikuje nad polarnimi predeli. Stabilnejši kot je vrtinec, manjša možnost je, da se del hladne zračne mase odcepi in potuje proti jugu. Srednjeročne napovedi nakazujejo, da bo polarni vrtinec v naslednjih tednih nekoliko oslabel. To pomeni, da je večja možnost, da se kakšen del mrzlega polarnega zraka spusti do naših krajev. S tem je večja tudi možnost za sneg.

Torej upanja, da bodo zadnji dnevi leta 2024 obarvani v belo, ni za odpisati.

Del polarnega zraka (na fotografiji vijolična in modra barva) bi lahko ob koncu tedna zaneslo nad naše kraje. Foto: wxcharts

En teden je dolga doba pri vremenu

Kot kaže, bi lahko znatna pošiljka snega padla ob koncu tedna, še posebej v nedeljo. Verjetno bo šlo spet za mejno situacijo, kjer bodo o snegu odločale desetinke stopinje Celzija.

Sicer pa je napoved za slab teden vnaprej še nezanesljiva in jo bomo podrobno spremljali še naprej.