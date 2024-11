Je bil sneg prejšnji teden znak, da bo zima bela in mrzla? #animacija

Meteorološka jesen se s soboto izteka. Že prejšnji teden je večji del države pobelil prvi sneg do nižin. V vasi Retje so v soboto izmerili -19 stopinj Celzija. Je to znak, da bo zima prinesla več snežnih in mrzlih dni? Natančnih dnevnih napovedi za več mesecev vnaprej ni na voljo. Vseeno pa obstajajo izračuni meteoroloških modelov, ki znajo predvideti, ali bo nek letni čas bolj ali manj topel od dolgoletnega povprečja. Bodo snegoljubci z napovedjo zadovoljni ali zaradi nje zaskrbljeni?