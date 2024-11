V noči na petek se na ceste in pločnike vrača nevarnost poledice, opozarja agencija za okolje. Čez noč bodo padavine ponehale, nato pa se bo hitro ohladilo. Zgornji posnetek je nastal prejšnji teden v petek na poledeneli cesti v Zagorju ob Savi. Hiter odziv voznika je preprečil prometno nesrečo. Tudi takrat so se temperature nenadoma spustile. Kljub trudu cestnih služb, ki so pospešeno posipale ceste, jim poledice, ki je sledila sneženju, ponekod ni uspelo prehiteti. Takšne razmere nas opominjajo, da moramo vozniki prilagoditi hitrost razmeram in s tem prispevati k varnosti na cestah.

Posnetek je nastal prejšnji teden v noči na petek v Zagorju ob Savi. Avtorica posnetka, ki je bila sopotnica v vozilu, nam je zaupala, da je bila cesta izredno poledenela. V levem ovinku je nasproti njihovemu vozilu pripeljalo drugo vozilo. Zaradi neprilagojene hitrosti je nasproti vozeče vozilo zdrsnilo na nasprotno stran vozišča. Vozniku je s hitrim odzivom uspelo preprečiti nesrečo.

Temperature bodo ponoči hitro padle in marsikje spremenile predznak

Nevarnost poledice se v noči na petek vrača. Sprva bodo padavine povsod ponehale. Na nebu bo vedno manj oblakov. Razjasnitev bo prišla od severa. Termometri bodo zaznali hiter padec temperatur, ki se bodo do jutra marsikje spustile pod ničlo.

Karta jutranjih temperatur pri tleh. V večjem delu države, še posebej na mostovih in nadvozih, je možna poledica. Foto: meteologix

Severna polovica države bo še nekoliko bolji izpostavljena ohladitvi. V višjeležečih alpskih dolinah bomo zjutraj izmerili tudi pet stopinj Celzija pod ničlo. Ponekod se bo zjutraj zadrževala megla, ki bo dopoldne temperaturo držala okoli ledišča. Burja bo poskrbela, da bodo temperature na Primorskem ostale vsaj nekaj stopinj nad ničlo.

Sledil bo večinoma sončen dan.

Ceste so mokre, pazite na poledico

Zaradi padavin so ceste po državi marsikje mokre. Padavine bodo tekom noči sicer ponehale, a sledil jim bo hiter spust temperatur. Marsikje bodo temperature pod ničlo. Zato lahko na izpostavljenih mestih nastane poledica, poudarjajo tudi na agenciji za okolje.

Ti deli cestišča so še posebej problematični za nastanek poledice



Vsi, ki ste veliko na cestah, ste zagotovo opazili, da je poledica pogosto najizrazitejša na mostovih, viaduktih in nadvozih. Ti deli cestišča so ob ohladitvah namreč izpostavljeni hlajenju iz obeh strani, od zgoraj in od spodaj, saj nimajo stika z zemljo. Zemlja se namreč ne ohlaja tako hitro kot zrak. Zato ob ohladitvi ozračja zemlja nekoliko segreva ceste. Mostovi in podobni objekti pa niso v stiku z zemljo. Ko se temperature zraka spustijo pod ničlo, so zato mostovi prej in bolj izpostavljeni poledici kot drugi deli cest.