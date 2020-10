Blejski kamp: Gnojili smo z neprimernim gnojilom, a smo ga takoj odstranili

"Po končani zatraviti je podizvajalec začel postopek gnojenja, pri katerem pa smo takoj ugotovili, da gnojilo ni primerno, in postopek nemudoma ustavili," so nam sporočili iz podjetja Sava Turizem, ki upravlja kamp Camping Bled.

V ponedeljek smo pisali o smradu in madežih v potoku Solznik, ki se pri priljubljeni plaži v Veliki Zaki izliva v Blejsko jezero.

Maja Vrtačnik iz društva Spoštujmo Bled je za naš medij med drugim dejala, da so v potok Solznik po jarkih speljane vse meteorne vode, ki spirajo površino kampa. "Travo gnojijo z umetnimi gnojili, ki se posledično stekajo v jezero," je povedala.

Iz podjetja Sava Turizem, ki upravlja kamp, so nam takrat sporočili, da trave že nekaj let ne gnojijo. "Ko pa gnojimo, uporabljamo gnojila, ki so varna za vodna območja," so takrat zapisali.

Društvo Spoštujmo Bled: Fotografije povedo vse

Po objavi članka so nam iz društva Spoštujmo Bled poslali fotografije, na katerih so vreče umetnega gnoja in seme trave za nogometna igrišča. "Marca 2019 so v kampu gnojili in zatravili s travo za nogometna igrišča, javnosti pa trdili, da je trava mešanica semen travniškega cvetja, gnojijo pa sploh ne. Fotografije povedo vse," so dejali v društvu.

Po ponovna pojasnila smo se obrnili na podjetje Sava Turizem. Odgovorili so nam, da v Campingu Bled vsako pomlad in jesen sejejo štiri vrste travnega semena: eno za senco, eno, odporno proti suši, in eno, odporno proti gaženju.

"Ne gnojimo, trava izjemoma pognojena v začetku leta 2019"

"Zadnje sejemo po ravnih parcelah, kjer stojijo šotori in avtodomi, po vseh brežinah v kampu pa smo v začetku lanskega leta začeli zatravitev s travniškim cvetjem in te brežine kosimo zgolj nekajkrat letno. Travno seme, odporno na gaženje, ki se sicer uporablja v parkih in na nogometnih igriščih, je v tej naši mešanici prisotno v zanemarljivo majhnih količinah," so dodali.

Ponovili so, da trave že nekaj let ne gnojijo, izjemoma pa je bila trava pognojena v začetku leta 2019 po končani investiciji prenove in modernizacije komunalne infrastrukture v Campingu Bled.

"Gnojilo je bilo takoj odstranjeno in ni moglo priti do podtalnice"

"Po končani zatraviti je podizvajalec začel postopek gnojenja, pri katerem pa smo takoj ugotovili, da gnojilo ni primerno, in nemudoma postopek ustavili. Gnojilo je bilo takoj popolnoma odstranjeno in nadomeščeno z ustreznim. Gnojilo je bilo odstranjeno takoj, še preden je zapadel dež. S tem smo poskrbeli, da gnojilo nikakor ni moglo priti do podtalnice in do jezera," so dodali.

