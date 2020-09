Močan smrad in madeži pri priljubljeni plaži ob Blejskem jezeru

Pri parkirišču v Veliki Zaki ob Blejskem jezeru občasno močno smrdi iz potoka Solznik, ki se v bližini izliva v Blejsko jezero. V potoku so bili opaženi tudi oljni madeži. Občina zagotavlja, da se vanj ne iztekajo fekalne vode, smrad pa da je lahko posledica plinov, ki nastajajo v črpališču odpadne vode. Arso ugotavlja, da je kopalna voda ustrezna. V društvo Spoštujmo Bled pa pravijo, da so Občino Bled in Arso že večkrat opozorili na okoljsko problematiko, "a se nič ne spremeni".

Pri priljubljeni plaži Velika Zaka se v Blejsko jezero izteka hudourniški potok Solznik. V potok, ki teče tik ob bližnjem parkirišču in kampu, so napeljane številne cevi iz okoliških objektov. Iz potoka v delu ob parkirišču občasno močno smrdi, opaženi so bili tudi že oljni madeži.

Na blejski občini so se po naših vprašanjih, ki smo jih pred dobrima dvema tednoma naslovili nanje, obrnili na občinskega koncesionarja za kanalizacijsko omrežje, družbo WTE, ki je pregledala omenjeno območje. Kot zagotavljajo, se fekalne vode ne izlivajo v okolje, vsi okoliški objekti pa so priključeni na črpališče, ki odpadno vodo transportira v javno kanalizacijo in posledično na čistilno napravo Bled.

V potok so speljane cevi iz bližnjih objektov. Foto: Siol.net

"Smrad morda posledica plinov iz črpališča"

"Pritoke v potok smo preverili z dimno napravo. Analiza je pokazala, da gre za odvajanje meteornih voda iz utrjenih površin – parkirišč. V omenjenem črpališču za odvajanje odpadnih voda nastajajo plini, za katere je mogoče, da povzročajo neprijetne vonjave. Če bi želeli te vonjave popolnoma odstraniti, bi bila potrebna večja investicija v biofilter za omenjeno črpališče," so še zapisali.

Društvo Spoštujmo Bled: Organske snovi začnejo gniti in smrdeti

Maja Vrtačnik iz društva Spoštujmo Bled pravi, da so občino in Arso že večkrat brez uspeha opozarjali na onesnaževanje jezera.

"Omenjeni potok Solznik je hudourniški, zato količina vode v njem niha. Kaj se pretaka po ceveh, ne vemo, a predvidevamo, da so vanj speljane vsaj meteorne vode, če ne še kaj bolj problematičnega. Potok teče skozi kamp, vanj so po jarkih speljane vse meteorne vode, ki spirajo površino kampa. Travo gnojijo z umetnimi gnojili, ki se posledično stekajo v jezero. Večkrat smo opazili, da tisti, ki kampirajo blizu potoka, v njem tudi pomivajo različno opremo in posodo z različnimi detergenti in kemičnimi sredstvi," so nam sporočili.

Oljni madeži so bili v potoku opaženi 9. 9., ko je bila bližnja plaža polna kopalcev. Okoljski inšpektorat poziva vse, naj tovrstne madeže nemudoma prijavijo na telefonski številki 112. Foto: Siol.net

Ker je v vodi dosti organskih snovi, ki se ob izlivu potoka v jezero ustavijo, začnejo gniti in zaudarjati, še poudarjajo: "Ni zanemarljivo, da potok teče ob parkirišču, ki nima oljnih lovilcev, brez njih so verjetno tudi parkirišča v kampu, kar je za naše društvo nesprejemljivo glede na stanje jezera," so še dodali.

Kot še pravijo v društvu, se ne morejo izrekati o tem, ali je kopanje varno, saj za to niso pristojni. "V mulju pa se verjetno razvijajo najrazličnejši mikroorganizmi, na vsak način pa je neprijetno za oko, nos in dotik," so zapisali in dodali, da so Občino Bled in Agencijo RS za okolje (Arso) večkrat pisno opozorili na to problematiko, a se nič ne spremeni.

Kot še dodajajo, je moteče tudi, da praviloma vsak večer v Veliki Zaki kurijo smeti. "Tako da je zrak še bolj nasičen s problematičnimi delci in smradom," dodajajo.

Camping Bled: Trave ne gnojimo in imamo veliko mest za pomivanje posode

Iz podjeja Sava Turizem, ki upravlja z bližnjim kampom, so nam sporočili, da je v njihovem Campingu Bled na voljo veliko mest za pomivanje posode. "Celo več kot predpisuje kategorizacija za petzvezdične kampe. Ob tem ne vidimo razloga, zakaj bi naši gostje pomivali posode zunaj teh mest, sploh v času pandemije koronavirusne bolezni 19," so zapisali.

Kot še dodajajo, so v Campingu Bled poskrbeli za vse varnostne prelive, ki bi lahko ob večjih okvarah kanalizacijskega omrežja oziroma preobremenitvah povzročili kakršnekoli izlive v potok oziroma v Blejsko jezero.

Foto: Siol.net

Vsebnost e.coli povečana, a ne prek priporočenih vrednosti

Na Arso, kjer v času kopalne sezone (od 15. 6. do 31. 8.) v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje izvajajo redno vzorčenje kopalnih vod, so ob zadnjem vzorčenju 26. 8. ugotovili, da so bili vsi vzorci na petih lokacijah Blejskega jezera za monitoring kopalnih voda skladni s priporočili EU glede ustreznosti kopalnih voda.

Foto: Siol.net Vsebnost bakterije E.coli, ki povzroča različne nalezljive bolezni, je bila v Veliki Zaki ob zadnjem julijskem in zadnjem avgustovskem vzorčenju sicer povečana, vendar ne prek priporočenih vrednosti.

Arso sicer v okviru emisijskega monitoringa kakovosti vodnih teles zagotavlja tudi spremljanje ekološkega in kemijskega stanja Blejskega jezera. Monitoring vključuje spremljanje bioloških elementov, splošne fizikalno-kemijske analize vode in prisotnosti onesnaževal ter spremljanje hidroloških razmer. Zadnje tovrstne meritve na Blejskem jezeru so bile opravljene 28. 8., pojasnjujejo.