Portal POP TV 24ur poroča, da na policiji potekla notranja preiskava, kako je Siol.net prišel do informacij o osumljencu pošiljanja nabojev in grozilnih pisem politikom ter članom vlade. A na policiji jim, kot poročajo, niso bili pripravljeni potrditi, da naj bi nam podatke poslal direktor uprave kriminalistične policije. To je trenutno Vojko Urbas. Da kolegom pomagamo: informacij nismo pridobili od Urbasa. Z Urbasom o tem zadnje dni nismo komunicirali.

Precej razburjenja naj bi poročanje Siola, da je od štirih osumljenih, ki so jih kamere ujele ob poštnem predalu na Trojanah, na situ kriminalistov ostal eden, ki je bil tudi na pogovoru in so mu odvzeli DNK, sprožilo tudi v opoziciji, kjer naj bi po poročanju spletnega portala POP TV razmišljali celo o parlamentarnem preiskovanju, kako je to prišlo do medija, ki ga berete.

Novinarstvo še ni kaznivo dejanje

Preiskovalno komisijo o policiji v parlamentu že vodi opozicijski poslanec Rudi Medved (LMŠ), ki je bil v vladi Marjana Šarca minister, ima pa Medved tudi novinarske izkušnje. Ob idejah, da bi se preiskovali novinarji, bi opozorili, da živimo v državi, v kateri veljajo načela svobode tiska, in da parlamentarni preiskovalci in policija novinarskih virov ter ravnanj, če nimajo sodnih dovoljenj za to, ne smejo preiskovati. Novinarsko delo za zdaj še ne velja za kaznivo dejanje. Je pa Drago Kos v aferi Vič−Holmec brez sodnega dovoljenja že pridobil izpise telefonskih pogovorov novinarja Tomaža Ranca, da bi ugotovil, s kom na notranjem ministrstvu in policiji ta komunicira o dogajanju, ki je v slabo luč postavljalo takratnega ministra Mirka Bandlja (LDS). Kos Bandlja ni rešil, zaradi afere je bil po interpelaciji razrešen. Vrhovno sodišče pa je odločilo, da bi bilo Kosovo ravnanje, ko je pridobil podatke o telefonskih pogovorih novinarja, nezakonito celo, če bi sodnik to dovolil.

Na 24ur.com tudi napačno poročajo, da je Siol.net prvi poročal o tem, da policija sumi, da za grozilnimi pošiljkami z naboji stoji Teodor Goznikar. To je neresnična informacija. Na Siolu smo res prvi poročali po neuradnih informacijah s policije o osumljencu, a brez navedbe imena in priimka. Da bi zaščitili osumljenca. To sem kot urednik tudi zahteval. So pa začetnici T. G. nekaj ur pozneje, ko so povzeli poročanje Siola, uporabili na portalu 24ur.com, ki je po objavah na spletnih omrežjih temu T. G. pripisal, da je podpornik vlade. Ime in priimek Teodorja Goznikarja smo na Siolu v članek vključili šele po teh objavah na POP TV in v drugih medijih, kaj je Goznikar sporočal na spletnih omrežjih, s čimer so ga prikazovali kot podpornika vlade. Ker so bralci iz teh objav že lahko sami razbrali, za koga gre, in da bi bralci lahko sami preverili, ali je res, kar so Goznikarju pripisali, smo razkrili celotna ime in priimek.

To smo storili po tem, ko je predsednik SNS Zmago Jelinčič, ki se je nekoč skupaj s takrat še članom SNS Goznikarjem poklonil kipu Josipa Broza Tita, ki ga je postavil na lastnem dvorišču, za Siol o sumih policije povedal: "Sem šokiran. Tega pa nisem pričakoval. Lahko, da je še en od podtaknjencev v stranko. Kot je bil Zoran Stevanović. Nekatere odkrijemo prej, druge pozneje."