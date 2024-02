Bi poškodovanega jamarja iz jame Jelen brdo lahko rešili hitreje?

Na upravi za zaščito in reševanje so za STA pojasnili, da bodo naslednji teden s komisijo ugotavljali, zakaj reševalci niso pravočasno prejeli eksploziva za širjenje ožin v jami Jelen brdo. Eksploziv so namreč zahtevali že tekom noči, a so postopki stekli šele po pisni odobritvi zjutraj, zato so reševalci ožine morali širiti ročno.

Vodja jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek je za 24ur zvečer na POP TV v četrtek dejal, da je eksploziv za namen reševanja ponesrečenca iz jame Jelen brdo zahteval že v noči na četrtek, odobrili pa so ga šele zjutraj.

Na upravi za zaščito in reševanje so pojasnili, da je uporaba eksploziva natančno regulirana, zato so postopki stekli, ko je poveljnik civilne zaščite ob 7. uri in 27 minut podal pisno odobritev.

Šestan je uporabo eksploziva ustno odobril že v sredo zvečer

Konkretne aktivnosti za prevoz eksploziva na kraj reševanja so stekle ob 7. uri in 34 minut, so pojasnili na upravi. Dodali so, da je vodja intervencije v sredo ob 19. uri in 58 minut na ljubljanski regijski center za obveščanje podal zahtevo po eksplozivnih sredstvih za širjenje ožin, o čemer je bil v nadaljevanju obveščen tudi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.

Šestan je za STA dejal, da je uporabo eksploziva ustno odobril že v sredo zvečer, zakaj pa so nato odgovorni čakali še na pisno odobritev, pa "ni moja stvar". Po njegovih besedah sta se z direktorjem Uprave RS za zaščito in reševanje Leonom Behinom dogovorila, da bodo temu prišli do dna na sestanku naslednji teden. "Pogledali bomo, kaj je treba posodobiti, da bodo stvari tekle nemoteno," je dejal.

Ustanovili so posvetovalno komisijo

Na upravi so potrdili, da je Behin že ustanovil posvetovalno komisijo, ki namerava pridobiti poročila o izvajanju posameznih dejavnosti intervencijskih enot, civilne zaščite, centrov za obveščanje in alarmiranje ter izvajanju predpisanih operativnih postopkov, vezanih na reševanje iz jam in uporabo eksplozivnih sredstev. Komisija bo nato podala priporočila za dopolnitve in posodobitve sistema reševanja v jamah ter uporabe minsko-eksplozivnih sredstev.

Na upravi so pojasnili še, da je izdaja eksploziva kot smrtno nevarnega sredstva natančno regulirana "in v konkretnem primeru se je razstrelivo izdalo takoj po pisni odobritvi, kot izhaja iz standardnih operativnih postopkov".

Ožine v jami so začeli širiti ročno

Zakrajšek je sicer dejal, da so reševalci zaradi negotovosti, ali bodo eksploziv prejeli ali ne, začeli tekom noči ožine v jami širiti ročno z ročnimi vrtalniki, ki so sicer namenjeni vrtanju vrtin, v katere vstavljajo eksploziv. Kot je povedal, je to počela izkušena minerska ekipa, ki je bila zato do dopoldneva že popolnoma izčrpana.

Gre sicer za primer reševanja ponesrečenega v jami Jelen brdo, ki je v sredo popoldne padel v jami na globini okrog 120 metrov. Reševanje ponesrečenega je steklo v sredo, uspeli so ga dvigniti za tretjino poti. V četrtek zjutraj pa ga je obšla slabost, zato je zdravnik odločil, naj počakajo in ga preostanek poti prinesejo na nosilih, zaradi česar bi morali reševalci ožine širiti z minsko-eksplozivnimi sredstvi. Ko ga je slabost minila, so ga ven potegnili napetega na jamarski plezalni pas.