Arso: Prve analize vzorcev vode v Rakovem Škocjanu niso pokazale onesnaženja

Agencija RS za okolje in prostor (Arso) je zaradi požara, ki je minuli četrtek izbruhnil v podjetju Fragmat v občini Cerknica, na območju vodnega črpališča Malni vzpostavila več merilnih mest, kjer dnevno analizirajo vzorce vode. Prve analize vzorcev v Rakovem Škocjanu niso pokazale onesnaženja, so danes sporočili z Arsa.

Gre za vzorce, odvzete minulo soboto in nedeljo, najnovejši rezultati analize vzorcev vode z merilnega mesta v Rakovem Škocjanu pa bodo znani v sredo, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Odpadne vode, ki so nastale ob gašenju požara, bi lahko zaradi kraškega terena dosegle črpališče Malni, ki predstavlja pomemben vodni vir za Postojno. Po predvidevanjih Instituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU bi morebitno onesnaženje iz Rakovega Škocjana do črpališča Malni v trenutnih hidroloških razmerah potovalo en dan in pol, so zapisali na Arsu.

Pristojne službe vse od požara v Fragmatu stalno spremljajo razmere v okolju in opravljajo terenske preglede.

Če bodo analize pokazale onesnaženost, bodo obvestili komunalno podjetje

Analize je pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Če bodo pokazale onesnaženost vode, bo civilna zaščita opozorila javno komunalno podjetje Kovod Postojna, ki upravlja vodovod, naj sprejme varnostne ukrepe za zaščito pitne vode. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pa bo na podlagi rezultatov po potrebi izdal nova priporočila za prebivalce.

Arso in NIJZ sta sicer danes izdala priporočilo, da naj uporabniki Centra za šolske in obšolske dejavnosti Rakov Škocjan in hotela Rakov Škocjan ter uporabniki, ki imajo na območju vrtine RŠ 3/94 in zajetja Rak Rak lastno oskrbo z vodo, vode ne pijejo in ne uporabljajo za pripravo hrane. Priporočilo je preventivne narave in velja do preklica, so še zapisali v sporočilu za javnost.