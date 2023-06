Arso opozarja: oranžni alarm za ta del Slovenije

ORANŽNA - NEVIHTE - Slovenija - osrednja

Čet, 8.6.2023 12h Čet, 8.6.2023 18h.

Več na https://t.co/07RIfN7MJS — ARSO vreme: opozorila (@meteoPozorSI) June 8, 2023

Dopoldne bo delno jasno, več oblačnosti bo v krajih na vzhodu, kaže vremenska napoved. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki so lahko tudi močnejše.

Krka, Drava in Mura bodo ohranjale velike pretoke

Včeraj ponoči je ob zelo močnih krajevnih padavinah močno narasla in se razlivala Medija v Zagorju, narasli in poplavljali so tudi potoki in hudourniki na območju Zasavja, pojavljale so se poplave zaradi zastajanja padavinske vode.

V zgodnjih jutranjih urah so se vodotoki umaknili v struge in upadajo. Drugod po državi še vedno prevladuje srednja in ustaljena vodnatost, veliko vodnatost imajo Krka s posameznimi pritoki, Mura, Drava ter Medija in Bolska.

Tudi danes in v petek lahko ob krajevno močnejših padavinah hitro in močno narastejo posamezni predvsem manjši vodotoki in hudourniki v več delih države ter pri tem poplavijo. Mogoče je tudi poplavljanje zaradi zastajanja padavinske in zaledne vode, kaže hidrološko poročilo za Slovenijo pri Arsu.

Vodnatost večine rek bo ostala srednja, le Krka, Drava in Mura bodo ohranjale velike pretoke. Ob koncu tedna bo vodnatost večine rek ostala srednja, ob močnejših nevihtah pa še vedno obstaja možnost hitrega naraščanja manjših vodotokov. Jutranja temperatura rek je bila od 8 do 17 stopinj Celzija, morje v Kopru ima 22 stopinj Celzija.

Foto: Arso

Razmere v Šentilju zaradi novih plazov še vedno nestanovitne

Razmere na območju občine Šentilj, kjer so se zaradi močnega deževja pred tremi tedni sprožili številni zemeljski plazovi, so še vedno nestanovitne. Zaradi nadaljnjih padavin so ovirana sanacijska dela, sprožajo se novi plazovi, je danes za STA povedal župan Štefan Žvab.

Skoraj vsak dan imamo dež, tako da se plazovi, ki so nastali prej, poglabljajo ali pa nastajajo novi. Zemljina se še vedno ni umirila in žal se srečujemo z dodatnimi novimi problemi, ki jih imamo že tako ali tako dovolj. Ampak trenutno ne moremo nič proti naravi.

Pojasnil je, da poskušajo sanirati najbolj nujne zadeve. V prvi vrsti želijo omogočiti petim družinam dostop do njihovih domov, saj jim je ta zaradi poškodovanih cest še vedno onemogočen.

Štiri družine zaradi ogroženosti njihovih hiš še vedno bivajo v kontejnerjih. "Ena družina je že preseljena, ta teden bomo v stanovanje preselili še eno družino. Dve družini sta sami našli zatočišče, saj so jima občani ponudili del svoje hiše. Dve družini pa se nočeta izseliti iz svojih domov, zato smo jim v bližini postavili kontejner, da v njem prespijo, čez dan pa so lahko v svojih hišah," je pojasnil župan.

Občina trenutno popisuje škodo. "O končni oceni je še prehitro govoriti, zadnja ocena, ki smo jo imeli, pa se giblje okoli 7,6 milijona evrov. Trenutno vnašamo podatke v sistem, da vidimo, kakšna bo ocena. Ampak glede na to, kar se trenutno še dogaja, se nam škoda iz dneva v dan povečuje," je še povedal Žvab.

Tudi v petek velja previdnost

Ponoči se bo postopno razjasnilo. V petek bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Čez dan bo spet spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

V soboto se bo nadaljevalo nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo nastajale predvsem sredi dneva in popoldne. V nedeljo kaže na bolj sončno vreme, verjetnost krajevnih padavin se bo zmanjšala. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja.