Približuje se nevihta: pade lahko večja količina dežja in toče

Sončno in toplo vreme, ki nas spremlja od jutra, ponekod že prekinjajo plohe in nevihte. Po poročanju Meteoinfo.si plohe nastajajo na jugu Notranjske in Primorske, močnejša nevihta pa se iz Avstrije pomika tudi proti Goričkemu. V notranjosti hrvaške Istre sta padali toča in sodra. Glede na to, da se nevihte premikajo počasi, lahko pade večja količina dežja in toče, pravijo vremenoslovci.