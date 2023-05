Vpliv vremena na počutje ljudi bo zmerno obremenilen

Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo, nastajale bodo krajevne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo po večini sončno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti in nastale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od sedem do 13, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo sončno, predvsem popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo v ponedeljek še pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad južno Italijo je ciklonsko območje. Od vzhoda priteka nad naše kraje toplejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne plohe. Čez dan se bo delno razjasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe ali nevihte.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V nedeljo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden.