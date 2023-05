Deževen maj v meteorološkem smislu ni nič posebnega, tudi letos smo imeli le tri suhe majske dneve. "Beležili smo že tudi bolj namočen maj, recimo v letih 2019 in 2021, je pa res, da meseca še ni konec," pravi meteorolog Brane Gregorčič. V vzhodnem delu države so zaradi poplav v preteklih dneh v številnih dneh morali posredovati gasilci, pojavljajo se tudi zemeljski plazovi. "Danes bo malo zatišja, večjo količino padavin pa lahko znova pričakujemo v torek popoldne in zvečer, na vzhodu države so verjetna razlivanja vodotokov," opozarja Gregorčič.

Nove padavine bodo posledica novega sredozemskega ciklona, ki se bo iznad južne Italije pomaknil proti srednjemu Jadranu. Nad Slovenijo se bo okrepil severovzhodni veter, sunki burje na Primorskem bodo v prvi polovici dneva ponekod lahko presegli hitrost 100 kilometrov na uro. Za večji del države je za jutri izdan oranžni alarm.

Najmočnejše padavine lahko pričakujejo prebivalci z območja Kočevskega, Bele krajine, Dolenjske, Zasavja, Posavja, Štajerske in Prekmurja. "Na teh območjih bo v manj kot 24 urah padlo od 30 do 60, krajevno pa lahko tudi okoli 80 litrov dežja na kvadratni meter," opozarja Gregorčič.

Padavin bo veliko. Če vzamemo za primerjavo: če pade v nekem kraju v enem dnevu 60 litrov dežja na kvadratni meter, je to približno polovica povprečne mesečne količine padavin, morda kje celo blizu celomesečne povprečne količine za maj.

Deževju sledi porast vodotokov, nato olajšanje

Zemlja je že krepko namočena, zato bo površinski odtok padavin razmeroma velik in pričakujemo lahko, da bodo vodotoki v drugi polovici torka in v noči na sredo močno porasli. Čeprav se bodo padavine v sredo umirile in tudi ponehale, bodo vodotoki v srednjem in spodnjem delu svojih strug še naprej naraščali.

"V dneh med četrtkom in soboto omembe vrednih padavin nikjer po Sloveniji ne pričakujemo," napoveduje Gregorčič.

Kljub nalivom poletne suše ne moremo izključiti

Pozimi so se že vrstila opozorila zaradi suše, saj je bilo padavin, tudi snežnih v visokogorju, zelo malo. "Stanje se je do danes precej normaliziralo, kasneje se je količina padavin uravnala," pojasnjuje meteorolog.

Obilica padavin prav tako ni všeč kmetom. "Če je polje pod vodo, je to slabo za posevke, saj zavira njihov razvoj, pogostejši pa je tudi razvoj različnih bolezni kot posledica preobilnega dežja. Trenutno sta onemogočena tudi košnja in spravilo sena, mnogi so zamudili nekajdnevno okno suhega vremena," pojasnjuje agrometeorologinja Andreja Sušnik z Arsa. Zagotovo lahko pričakujemo tudi oteženo košnjo, saj je zaradi deževja poleženega veliko travinja.

Foto: Reuters

Sušnikova je opozorila tudi na škodo na sadnem drevju, ki ga je prizadela aprilska pozeba, neugodne pa so tudi preobilne padavine v maju. "Žužkocvetne rastline niso oplojene, saj čebele v dežju ne oprašujejo, vendar bomo škodo bolj kredibilno lahko ocenili šele v času po tako imenovanem junijskem trebljenju, ko drevesa odvržejo odvečne oziroma poškodovane plodove," je povedala sogovornica.

Kako nam kaže za poleti, se lahko bojimo suše? "Težko je napovedati, za zdaj smo zmerni optimisti. Suša ni izključena, zlasti se položaj lahko zaostri v primeru nekoliko daljšega vročinskega vala," dodaja Gregorčič.