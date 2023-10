Arso izdal oranžno opozorilo

Verjetne so motnje v prometu ter pri oskrbi z električno energijo in pitno vodo.

Verjetne so motnje v prometu ter pri oskrbi z električno energijo in pitno vodo. Foto: Reuters

Agencija za okolje (Arso) za danes napoveduje oblačno vreme in krajevne padavine s posameznimi nevihtami predvsem za zahodni, južni in osrednji del Slovenije. Predvsem na Primorskem se bodo pojavljali močni in dolgotrajni nalivi, zato je agencija za ta del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo.

"Vodotoki lahko poplavljajo ob strugah na območju pogostih poplav. Verjetne so motnje v prometu in pri oskrbi z električno energijo in pitno vodo. Mogoči so zemeljski plazovi," ob izdanem opozorilu za Primorsko navaja Arso.

Padavine bodo zajele vso Slovenijo

Danes bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10 stopinj Celzija, na Primorskem od 10 do 15 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem in ponekod v vzhodni Sloveniji okoli 21 stopinj, napoveduje Arso.

V petek bo na vzhodu spremenljivo oblačno s sončnimi obdobji, drugod bo pretežno oblačno. Občasne krajevne padavine bodo mogoče predvsem v zahodni polovici Slovenije. Krepil se bo jugozahodnik, ob morju jugo. Zvečer in v noči na soboto se bodo krajevne padavine, deloma nevihte, okrepile in prehodno zajele vso Slovenijo. V soboto bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije občasne krajevne padavine, na vzhodu pa bo več sonca.