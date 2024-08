Po podatkih iz baze urada, ki so na voljo od januarja 2010, gre za ponovitev doslej najnižje anketne brezposelnosti iz januarja in februarja letos.

Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 34 tisoč oseb, starih od 15 do 74 let. Od tega je bilo 54 odstotkov moških in 46 odstotkov žensk.

Stopnja anketne brezposelnosti med moškimi je bila 3,3-odstotna, med ženskami pa 3,4-odstotna.