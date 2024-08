Premierka Bangladeša odstopila in pobegnila iz države

Footage of former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina running away from her country to India with helicopter today. https://t.co/X2d6JKkNC7 pic.twitter.com/iKLtr2kRn4 — Clash Report (@clashreport) August 5, 2024

Bangladeška televizija Channel 24 je predvajala posnetke množic, ki so vdrle v premierkino uradno rezidenco v prestolnici. Protestniki so mahali z zastavami in mirno praznovali, potem ko so oznanili informacijo, da je zapustila palačo in se odpravila na varnejši kraj, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Na protestih je doslej umrlo najmanj 300 ljudi

V azijski državi z okoli 18 milijonov brezposelnih mladih je proteste v začetku julija sprožila vnovična uvedba sistema kvot, po katerem je bilo 56 odstotkov delovnih mest v javnem sektorju rezerviranih za določene, po ocenah kritikov, provladne skupine. V nasilju na protestih je doslej umrlo najmanj 300 ljudi.

Vlada v Bangladešu je sicer deloma ugodila zahtevam študentov in omilila nepriljubljen sistem kvot pri zaposlovanju v javnem sektorju.