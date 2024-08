Julija registriranih 2,3 odstotka več brezposelnih kot junija

Julija se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 5.220 oseb, 43,5 odstotka več kot junija in 4,7 odstotka več kot julija lani. Med novoprijavljenimi je bilo 2.747 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 860 presežnih delavcev, 37 brezposelnih zaradi stečajev in 267 iskalcev prve zaposlitve.

V primerjavi s predhodnim mesecem je bilo na novo prijavljenih po izteku zaposlitve za določen čas 74,5 odstotka več, presežnih delavcev 38 odstotkov več, brezposelnih zaradi stečajev pa 48 odstotkov več. Iskalcev prve zaposlitve se je prijavilo 8,9 odstotka manj.

V primerjavi z lanskim julijem se je na novo prijavilo 17,1 odstotka več iskalcev prve zaposlitve. Povečale so se tudi prijave presežnih delavcev (+ 13,9 odstotka) in stečajnikov (+ 48 odstotkov), brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas pa se je prijavilo 0,7 odstotka manj.

Kdo je med brezposelnimi?

Med brezposelnimi, ki so se julija prijavili pri zavodu, prevladujejo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo na področju izobraževanja, v predelovalnih dejavnostih in v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil.

Od 4.205 brezposelnih, ki jih je zavod julija odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 2.312 oseb, kar je 14,9 odstotka manj kot junija in 8,4 odstotka več kot v lani julija.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, tajnikov, komercialnih zastopnikov za prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, kuhinjskih pomočnikov, natakarjev in poslovnih sekretarjev.

Brezposelnost se je povečala v vseh območnih službah

Brezposelnost se je glede na predhodni mesec povečala v vseh območnih službah zavoda. Enako kot na ravni države, za 2,3 odstotka, se je okrepila v območni službi Ptuj, večje povečanje od državnega pa so imele območne službe Kranj (+4,7 odstotka), Nova Gorica (+3,8 odstotka), Novo mesto (+3,3 odstotka), Celje (+3,1 odstotka), Velenje (+3,1 odstotka), Sevnica (+2,8 odstotka), Trbovlje (+2,4 odstotka) in Maribor (+2,4 odstotka). Manj kot na ravni države se je število brezposelnih zvišalo v območnih službah Koper (+1,8 odstotka) ter Murska Sobota in Ljubljana (+1,3 odstotka).

Medletno je brezposelnost ostala večja le v območni službi Kranj, za 1,5 odstotka. Največje znižanje števila brezposelnih je bilo v območnih službah Velenje (-14 odstotkov), Trbovlje (-11,8 odstotka) in Nova Gorica (-9,3 odstotka).

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva ter predelovalnih dejavnosti, so julija zavodu sporočili 14.554 prostih delovnih mest, 12,5 odstotka več kot junija in 14,9 odstotka več kot julija 2023, največ za poklicno skupino delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (717).

Zavod je danes objavil tudi podatke o registrirani brezposelnosti za prvih sedem mesecev letošnjega leta skupaj. V tem času je bilo v evidenci prijavljenih 46.466 brezposelnih - 6,6 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2023. Na novo se je prijavilo 35.171 brezposelnih, kar na letni ravni pomeni 4,2-odstotno rast. Največ se jih je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas, 16.314. Prijavilo se je tudi 2491 iskalcev prve zaposlitve ter 7256 presežnih delavcev in stečajnikov. Prostih delovnih mest je bilo objavljenih 94.667, kar je šest odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti, ki jih prav tako pripravlja zavod, so na voljo za maj. Brezposelnost je bila tedaj 4,4-odstotna, kar je 0,2 odstotne točke manj kot aprila in 0,4 odstotne točke manj kot maja 2023.