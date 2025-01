Anketa: SDS ostaja v vodstvu, vse več neopredeljenih

Če bi bile volitve jutri, bi 20,4 odstotka vprašanih volilo SDS (decembra 20,3), Gibanje Svoboda bi volilo 14,4 odstotka (decembra 14), SD pa šest odstotkov (decembra 6,7). Sledita NSi s 5,1 odstotka (decembra 4,7) in Levica s 4,3 odstotka (decembra 3,8).

Sledijo zunajparlamentarne stranke Resni.ca s 3,4 odstotka glasov vprašanih, Vesna z 2,1 odstotka, SLS z dvema odstotkoma, SNS z 1,6 odstotka, Piratska stranka z 1,2 odstotka, Naša prihodnost z 0,9 odstotka, Naša dežela z 0,4 odstotka in Konkretno z 0,3 odstotka. 2,3 odstotka vprašanih bi volilo druge stranke.

Ob tem pa je 24,3 odstotka vprašanih odgovorilo, da ne vedo, katero stranko bi volili (decembra 22,9), 8,2 odstotka jih ne bi volilo nobene (decembra 7,1). 1,9 odstotka vprašanih na vprašanje ni želelo odgovoriti (decembra 0,6), 1,2 odstotka pa bi jih oddalo prazno glasovnico (decembra dva odstotka). V anketi se tako skupaj 35,6 odstotka vprašanih ni opredelilo glede stranke (decembra 32,6).

Ocena dela vlade in DZ navzdol

Oceni dela vlade in državnega zbora sta se ta mesec nekoliko znižali. Srednja ocena dela vlade je 2,38 (decembra 2,42), srednja ocena državnega zbora pa 2,49 (decembra 2,54).

Delo vlade je kot zelo pozitivno ali pozitivno ocenilo 17,7 odstotka vprašanih (decembra 17,5), kot negativno ali zelo negativno 54 odstotkov (decembra 50,6), srednjo oceno pa ji je namenilo 25,4 odstotka vprašanih (decembra 29,4).

Delo državnega zbora pa je kot zelo pozitivno ali pozitivno ocenilo 16,7 odstotka vprašanih, kot negativno ali zelo negativno 47 odstotkov, kot srednje pa 31,7 odstotka vprašanih.

Na zadnje mesto priljubljenosti zdrsnil Golob

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov tudi ta mesec ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, tudi na naslednjih treh mestih ostajajo predsednik SD in gospodarski minister Matjaž Han, evropski poslanec Vladimir Prebilič in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Na peto mesto se je povzpel poslanec in predsednik zunajparlamentarne stranke Demokrati Anže Logar.

Koordinatorka Levice in kulturna ministrica Asta Vrečko se je povzpela na 10. mesto, predsednik NSi in evropski poslanec Matej Tonin na 16. mesto, predsednik SDS Janez Janša pa ostaja na 17. mestu. Na zadnje, 20. mesto na lestvici pa je s 16. mesta zdrsnil premier in predsednik Svobode Robert Golob.

Raziskavo je za Delo izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 6. in 9. januarjem na vzorcu 726 polnoletnih prebivalcev Slovenije.