Podpora vladi ostaja nizka, podpira jo manj kot 29 odstotkov vprašanih, kaže anketa Mediane za POP TV. SDS ostaja stranka z največjo podporo, sledita ji Gibanje Svoboda in SD. Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov je še naprej predsednica republike Nataša Pirc Musar, na drugem mestu je predsednik SD in minister za gospodarstvo Matjaž Han.

Vladi Roberta Goloba je v tokratni anketi podporo izreklo 28,4 odstotka vprašanih, januarja 29,4 odstotka. Delež tistih, ki vlade ne podpira, znaša 59 odstotkov vprašanih (januarja 54,5 odstotka). Odstotek neopredeljenih je z januarskih 16,2 padel na 12,6 odstotka. Delo DZ podpira 21,7 odstotka vprašanih, ne podpira ga 61,3 odstotka, preostalih 17 odstotkov je neopredeljenih.

SDS je v tokratni anketi podporo izrazilo 21,3 odstotka, januarja 21,1 odstotka vprašanih. Največjo vladno stranko Gibanje Svoboda bi volilo 13 odstotkov, medtem ko bi jo januarja 12,3 odstotka vprašanih. Koalicijski SD je podpora od januarskih 6,6 odstotka narasla na 7,5 odstotka. Na četrtem mestu so tokrat kot novinci na lestvici zunajparlamentarni Demokrati, za katere bi volilo 4,8 odstotka vprašanih. NSi je na petem mestu s 3,9-odstotno podporo (januarja 3,2 odstotka).

Za zunajparlamentarno stranko Resni.ca bi glasovalo 3,6 odstotka vprašanih (januarja 3,2 odstotka). Levica je na sedmem mestu s 3,3 odstotka podpore (januarja štirje odstotki), Vesno bi tako kot januarja volilo 3,2 odstotka vprašanih.

Sledijo SNS z 1,6-odstotno podporo, SLS z 1,5-odstotno ter Pirati z 1,2-odstotno. Zelene bi tokrat volilo 0,4 odstotka vprašanih. Katero drugo stranko pa bi izbrala dva odstotka.

Več kot petina ne ve, koga bi volili

Da ne vedo, koga podpreti, je odgovorilo 22,1 odstotka anketiranih (januarja 23,7 odstotka). Nobene stranke ne bi volilo 7,8 odstotka vprašanih (januarja 9,3 odstotka), 1,6 odstotka vprašanih ni želelo odgovoriti, 1,3 odstotka vprašanih pa bi oddalo prazno ali neveljavno glasovnico.

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi ji prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han, tretji pa ostaja evropski poslanec Vladimir Prebilič. Na četrtem mestu je kot novinka na lestvici evropska komisarka Marta Kos, tako je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič padla na peto mesto. Sledijo poslanec in predsednik nove stranke Demokrati Anže Logar ter predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Koordinatorka Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je na 13. mestu, predsednik SDS Janez Janša pa na 18. mestu. Predsednik vlade in Svobode Robert Golob je na 20. mestu.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV izvedel med 17. in 20. februarjem na reprezentativnem vzorcu 728 polnoletnih prebivalcev Slovenije.