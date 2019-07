Anketa: Marjan Šarec in Janez Janša si delita prvo mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrstni red strank na prvih treh mestih javnomnenjske raziskave Barometer, ki jo je za Delo izvedla Mediana, tudi v juliju ostaja enak, so pa vse tri vodilne stranke – LMŠ, SDS in SD – dosegle nižji rezultat kot minuli mesec. Najbolj je podpora padla LMŠ, ki je zdaj skoraj izenačena z SDS.

Največji vladni stranki LMŠ je podpora padla za štiri odstotne točke in znaša 14,6 odstotka, na drugo mesto se je uvrstila SDS s 14,3-odstotno podporo. Na tretjem mestu ostaja SD, ki jo je izbralo 7,8 odstotka anketirancev, sledi Levica, ki ji je med vsemi strankami podpora najbolj narasla in znaša 7,7 odstotka. Na petem mestu je NSi s 5,3-odstotno podporo, sledijo SNS (3,6 odstotka), DeSUS (3,3 odstotka), SAB (1,9 odstotka), SMC (1,5 odstotka) in SLS (1,4 odstotka).

Se je pa v tem Barometru spet povečal delež neopredeljenih, in sicer za prav toliko, kot je LMŠ izgubila podpore. Kar 19,2 odstotka vprašanih ne ve, katero stranko bi volilo.

Oceni dela vlade in državnega zbora sta se malo popravili – srednja ocena dela vlade je 2,97, državnega zbora pa 2,70.

Najbolj priljubljen je Borut Pahor

Na barometru priljubljenosti politikov prva trojica ostaja enaka kot v juniju – še naprej vodi predsednik republike Borut Pahor pred predsednikom vlade Marjanom Šarcem. Čeprav so anketiranci evropsko poslanko Tanjo Fajon ocenili nižje kakor pred enim mesecem, pa ostaja na tretjem mestu.

Z lestvice so se poslovili nekdanji evropski poslanci, ki jim maja ni uspelo osvojiti ponovnega mandata v Bruslju, ta mesec pa se je nanjo uvrstil novi evropski poslanec Milan Brglez, ki se je že v prvem mesecu zavihtel na četrto mesto, pred poslansko kolegico Ljudmilo Novak.

Na šestem mestu je minister za zdravje Aleš Šabeder, sledijo predsednik DZ in SD Dejan Židan, predsednik NSi Matej Tonin in evropska poslanka Romana Tomc.

Padec priljubljenosti dosedanje komisarke Violete Bulc, ki se je junija znašla na 11. mestu, potem ko je bila med celotnim mandatom praviloma v prvi peterici, očitno ni bil le začasen. Tudi v juliju jo najdemo v drugi polovici lestvice.

Na zadnjih treh mestih ostajajo prvaki treh parlamentarnih strank: Miro Cerar (SMC), Janez Janša (SDS) in Karl Erjavec (DeSUS), s tem da sta Janša in Cerar zamenjala mesti, vse tri pa so anketirani ocenili višje kot pred petimi tedni.

Javnomnenjsko raziskavo Barometer je Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana opravil med 3. in 11. julijem na vzorcu 715 anketirancev.