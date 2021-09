Minister Andrijanič: Dobra novica je ...

"Estonija ima štiri tehnološke samoroge, Švedska pa se ponaša s svetovnimi velikani, kot sta Spotify in Clarna. Z Juretom Leskovcem, raziskovalcem in profesorjem ter članom Strateškega sveta za digitalizacijo, si močno prizadeva, da Slovenija postane naslednja tehnološka zvezda Evrope," je na včerajšnjem nočnem panelu na Blejskem strateškem forumu dejal prvi minister za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič.

Minister Andrijanič je skupaj Juretom Leskovcem in podpredsednikom za globalne zadeve in komunikacije pri Facebooku Nickom Cleggom razpravljal o digitalizaciji Evrope. "Dobra novica je, da je Evropa odlična pri oblikovanju in izvažanju v prihodnost usmerjenih predpisov. Malo manj dobra novica je, da nismo tako dobri pri ustvarjanju in izvažanju digitalnih storitev," je izpostavil minister. Prepričan je, da Evropejci in svet bolj kot kdajkoli prej potrebujemo močno Evropo.

Ustanovitev Sveta EU-ZDA za trgovino in tehnologijo v juniju je bil prvi korak naprej in Slovenija se kot predsedujoča Svetu EU zavezuje, da bo zagotovila njegovo delovanje, je dejal Andrijanič.

Andrijanič: Imamo zgodovinsko priložnost

Sredstva za strateške projekte na področju umetne inteligence in drugih ključnih področjih se povečujejo. Mehanizem za okrevanje in odpornost v vrednosti 670 milijard evrov je zgodovinska priložnost za pospešitev digitalnega prehoda. Premostitev digitalne vrzeli, modernizacija zdravstva in zelena gospodarstva bodo po besedah ministra glavne prednostne naloge Evrope: "Ustvariti moramo okolje, ki bo vzgajalo digitalne prvake prihodnosti."

Minister Andrijanič se je ob robu Blejskega strateškega foruma srečal še z Mohammedom Al Solamijem in slovenskimi glasniki umetne inteligence. Srečal se je tudi z Mikulášem Dzurindo, predsednikom Martensovega centra za evropske študije in nekdanjim slovaškim predsednikom vlade. Pogovarjal se je s predstavniki Microsofta in podpredsednico Evropske investicijske banke Lilyano Pavlovo.