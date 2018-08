Ameriška zbornica o pismu Levice: Nepoznavanje, naivnost in napačne trditve

V ameriški gospodarski zbornici Slovenije (AmCham) pravijo, da so negativno presenečeni nad odgovorom Levice ob njihovem vabilu k dialogu in sodelovanju. "Očitno je, da predstavniki Levice ne poznajo naše organizacije," poudarjajo.

Kot je zapisala generalna direktorica AmCham Slovenija Ajša Vodnik, Levica v svojem pismu namreč meša AmCham Slovenija in U.S. Chamber of Commerce iz ZDA, katere članica je sicer AmCham Slovenija, a nima U.S. Chamber of Commerce po njenih besedah na AmCham nobenega vpliva.

"Temeljni namen AmCham Slovenija, poslovne skupnosti priložnosti in optimizma, je soustvariti boljše poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji. Naše povezave z ZDA se navezujejo na odpiranje priložnosti za slovenska podjetja na ameriškem trgu, podporo investitorjem in povezovanje z Američani slovenskih korenin ali izjemnimi Slovenci v ZDA iz vseh sfer znanosti, posla, kulture …" je izpostavila Vodnikova in dodala:

"Prepričani smo, da gre v pismu, ki smo ga prejeli, za nepoznavanje. AmCham Slovenija bo naslednje leto praznovala 20. obletnico, v pismu pa so med drugim navedene obtožbe za nekatere dogodke iz zgodovine, celo iz časa druge svetovne vojne, ki z AmCham Slovenija nimajo nikakršne povezave. Prav tako je naivno verjeti, da bi lahko imela AmCham Slovenija vpliv na U.S. Chamber of Commerce ali na predsednika ZDA Donalda Trumpa."

Foto: STA

Glede trditev Levice, ki so po njenih besedah napačne, pa med drugim odgovarja:

Levica trdi, da so ukrepi, ki jih predlaga več kot 250 strokovnjakov, ki delujejo v gospodarstvu, »škodljivi za delovanje in razvoj slovenske družbe«. Tovrstnim pavšalnim ocenam nasprotujemo in prilagamo predloge, ki smo jih sooblikovali v več letih delovanja naših komisij z enim samim namenom, da bo poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji še boljše in bo dovolj priložnosti za mlade.



Očitek, da so naša srečanja, dogodki, medijske objave in javna pisma »poskus pritiska na izvoljene predstavnike«, je nesmisel, saj so vsi dogodki AmCham Slovenija vedno zasnovani kot platforma za razprave, kjer se krešejo mnenja in različni pogledi, kar bogati družbo. Prav tako ni nobenega pritiska od zunaj, saj AmCham Slovenija ni izpostava nikogar, pač pa predstavlja člane, ki delujejo v Sloveniji, ki so po večini slovenski državljani in tuji strokovnjaki.



V AmCham Slovenija si ne prizadevamo za privatizacijo zdravstva, iščemo pa načine, kako lahko gospodarstvo pomaga vzpostaviti vzdržen, dostopen in solidaren zdravstveni sistem, kjer rešitev ni v dodatnem obremenjevanju gospodarstva, ampak v bolj učinkoviti organizaciji, vzdržnem financiranju in uvajanju inovacij v zdravstvu.



Nikoli nismo podpirali nobene politične stranke oziroma njenega programa, ker je eno od temeljnih vodil našega delovanja apolitičnost, smo pa vedno z veseljem sodelovali z vsemi političnimi strankami.

"Zbornica aktivno lobira proti prepotrebnim okoljskim ukrepom, prispevala je k uničenju sindikalnega gibanja v ZDA in je ena glavnih zagovornic krčenja delavskih pravic. AmCham se zavzema za razgradnjo socialne države in za povečevanje vloge zasebnega kapitala v demokratičnih procesih, kot so volitve in postopki sprejemanja zakonodaje," so med drugim pri Levici zapisali v svojem odgovoru na vabilo na pogovor z AmCham.



Dodali so, da je AmCham v Bruslju najmočnejša lobistična organizacija v Evropi, kjer lobira za interese vsaj 155 ameriških podjetij, ki so prisotna v Evropi. "AmCham Slovenija zato ne moremo razumeti kot 'poslovne skupnosti priložnosti in optimizma', ampak kot lobistično organizacijo za interese, ki so po mnenju Levice nasprotni interesom prebivalcev Slovenije," so še dodali.



"V Levici se ne čutimo moralno obvezane ali politično dolžne sodelovati z AmCham Slovenija," so zaključili svoj odgovor v Levici.