Levica ostro nad ameriško zbornico v Sloveniji

Po tem, ko je poslanka Levice Violeta Tomič na seji DZ dejala, da je treba izločiti tiste posameznike, ki so obremenjeni z ameriško zbornico v Sloveniji, so se odzvali pri AmChamu, z odgovorom pa so jim vrnili pri Levici.

Pri AmChamu so se odzvali, da takšnega izključevanja ne razumejo, "saj menimo, da je temelj demokracije, kakor tudi AmCham Slovenija, prav dialog in sodelovanje. Zato tudi obžalujemo, da se ne odzivate na naša vabila bodisi na srečanja ali dogodke, kjer bi lahko soočili mnenja."

"Skrbi nas za družbo, ki obsoja in izloča na podlagi enostranskih prepričanj, ne da bi nekoga zares spoznala. Zato vas ponovno prijazno vabimo, da se spoznamo," so zapisali.

"Zbornica aktivno lobira proti prepotrebnim okoljskim ukrepom"

Na zapis so se nato odzvali pri Levici, kjer nimajo namena sodelovati z izpostavo ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji.

"Zbornica aktivno lobira proti prepotrebnim okoljskim ukrepom, prispevala je k uničenju sindikalnega gibanja v ZDA in je ena glavnih zagovornic krčenja delavskih pravic. AmCham se zavzema za razgradnjo socialne države in za povečevanje vloge zasebnega kapitala v demokratičnih procesih, kot so volitve in postopki sprejemanja zakonodaje," so med drugim zapisali v svojem odgovoru pri Levici, ki jo vodi Luka Mesec.

Dodali so, da je AmCham v Bruslju najmočnejša lobistična organizacija v Evropi, kjer lobira za interese vsaj 155 ameriških podjetji, ki so prisotna v Evropi.

"AmCham Slovenija zato ne moremo razumeti kot 'poslovne skupnosti priložnosti in optimizma', ampak kot lobistično organizacijo za interese, ki so po mnenju Levice nasprotni interesom prebivalcev Slovenije," so še dodali.

Levica jim očita več stvari

Levica AmChamu očita več stvari, med drugim, da je zbornica največja lobistična skupina v ZDA in da je za lobiranje porabila 1,4 milijarde dolarjev, ob tem pa njihova podružnica, Inštitut za pravno reformo, spodbuja omejevanje pravic potrošnikov in delavcev.

"V Levici se ne čutimo moralno obvezane ali politično dolžne sodelovati z AmCham Slovenija. Po veljavni zakonodaji AmCham ni reprezentativna organizacija in zato ne more neposredno sodelovati v socialnem dialogu," so zaključili svoj odgovor v Levici.

