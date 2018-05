Američani Melanie Trump niso videli že več kot dva tedna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grishamova je ugibanja zdravstvenih strokovnjakov v medijih označila za špekulacije, vendar jim drugega ne preostane zaradi pomanjkanja informacij iz Bele hiše. Melania Trump je glede na sporočilo Bele hiše 14. maja prestala "embolizacijo" benignega stanja ledvice in uspešno okreva.

Zdravniki so nato ugibali, da je šlo za blokado dotoka krvi benignemu oziroma nerakavemu tumorju. Prva dama je v bolnišnici ostala do 19. maja, kar je spet sprožilo dodatne špekulacije, ker je to nenavadno dolga doba hospitalizacije za opisani poseg.

Grishamova je na vprašanje CNN odgovorila, da se vsak pacient drugače odziva. Zdravstvene strokovnjake, ki komentirajo po medijih, je opredelila kot pomanjkljivo informirane, vendar se ni potrudila, da bi to pomanjkljivost odpravila.

Zagotovila je, da ima Melania Trump svojo zdravstveno ekipo, ki je zadovoljna z "njeno nego". "Okrevanje in njena zasebnost sta najpomembnejša," je zagotovila Grishamova in dodala, da ima prva dama interna srečanja z osebjem, ko nadaljuje okrevanje.

Donald ženo v bolnišnici obiskal trikrat

Trump je ženo v bolnišnici Walter Reed od 14. maja obiskal trikrat, pet dni kasneje pa je njeno vrnitev v Belo hišo pozdravil na Twitterju, kjer je povzročil nekaj viharja v kozarcu vode zaradi napačnega črkovanja njenega imena. Namesto Melania je napisal Melanie.

Predsednik je ženo peljal zgodaj zjutraj 10. maja na vojaško letališče Andrews pri Washingtonu, kjer je sodelovala v pozdravu treh izpuščenih ameriških talcev iz Severne Koreje, nato pa je ni bilo več na spregled.

Do četrtka je objavila tri tvite. Nazadnje je čestitala dobitniku najvišjega vojaškega priznanja za junaštvo kongresne medalje časti pripadniku posebnih enot Seals Brittu Slabinskemu, pred tem pa izrazila sožalje zaradi še enega letošnjega šolskega pokola v teksaškem Santa Feju.

Trumpa so novinarji v petek zjutraj pred Belo hišo vprašali, kako je kaj žena, in je zagotovil, da je zelo v redu in pokazal proti oknu drugega nadstropja v Beli hiši ter dejal, da jih ravno ta trenutek opazuje. Na oknu ni bilo nikogar.

Njena vrnitev v javnost še ni znana

Grishamova ni povedala, kdaj bo mogoče prvo damo ZDA spet videti, njene delovne naloge pa prevzemajo druge ženske, med njimi soproga podpredsednika ZDA Karen Pence, ki je pretekli teden spremljala prvo damo Južne Koreje med obiskom njenega moža Moona Jae-ina pri Trumpu.

Šaljivci pa ne počivajo. Revija People je objavila fotografijo udrtine na trati Bele hiše blizu ograje, ki so jo na Twitterju krstili za Melanijin predor. Šlo naj bi za njen neuspešen poskus bega iz Bele hiše.