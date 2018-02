Američan v Sloveniji: Vaša država je najboljša dežela na svetu! #video

V Sloveniji živijo tujci, ki so dobesedno nori na našo državo. Eden od takšnih je zagotovo osrednji promotor naše države v tujini, Američan Noah Charney. V svoji knjigi Slovenologija je med drugim zapisal, da se prebivalci Slovenije ne zavedajo, v kako čudoviti državi živijo. Slovenija je po njegovih besedah med drugim čista, varna in davčno ugodna država.

Novinarka: Kaja Flisar/Video: Planet TV

Pisatelj, profesor in scenarist Noah Charney, ki se je v našo državo preselil pred osmimi leti, Slovenijo in njene prebivalce opisuje zgolj s superlativi, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

"Slovenci ste neverjetno prijazni. Videti ste tako veseli, da se nekdo potrudi z učenjem vašega jezika, da ste čudovito odpuščajoči. V Sloveniji dobim zgolj prijaznost in podporo," je Američan zapisal v svoji knjigi Slovenologija.

"Slovenija je najboljša dežela na svetu"

Kot pravi Charney, se Slovenci z izjemo tistih, ki so nekaj časa živeli na tujem, ne zavedajo, kako dobro se jim godi v njihovi domovini. "In tega ne pravim samo zato, ker živim tukaj in si želim, da bi me vsi imeli radi," je dodal Američan.

Prepričanje, da je Slovenija najboljša dežela na svetu, je rezultat njegovih dolgih proučevanj. Charney je namreč živel že v osmih državah in v njih primerjal kakovost življenja s ceno preživetja.

"Če pogledamo stvari, kot so varnost, čistoča, način, na katerega ta država skrbi za svoje državljane, storitve, za katere se namenjajo davki, naravne lepote, lahek dostop do preostalega sveta, prijaznost ljudi in kulturo, mislim, da ne more biti bolje kot v Sloveniji," je prepričan Charney.

Ob prvem novembru sveče prižigal kar v stanovanju

Osrednji promotor Slovenije v tujini je navdušen tudi nad našimi prazniki, zlasti nad prvim novembrom. Ko je prišel k nam, so ga tako fascinirale sveče za pokopališče, da si je tri prižgal kar v svojem stanovanju.

"Želel sem biti romantičen. Ko je moja bodoča žena prišla v stanovanje in sem prižgal vse te sveče, je najverjetneje mislila, da sem ali čuden Američan ali pa serijski morilec," se je spominjal Charney.

Američani ne skrivajo navdušenja nad copati

Kot slovensko posebnost Američan navaja tudi copate. Te so za prebivalce ZDA, ki po stanovanju vedno hodijo obuti, v resnici čudežna iznajdba.

"Ko sem se poročil in sva z ženo imela obred v ZDA, smo tja poslali več kot 50 parov popolnoma običajnih copat za dva evra. Bile so darilo za najine svate, ki so bili prepričani, da je to najbolj izjemna stvar na svetu," je pripovedoval Charney.

Ena od njegovih najboljših prijateljic je njegova tašča

Zase pravi, da je v Sloveniji prava eksotična riba, zato ljudje z njim radi sodelujejo: "Trenutno pomagam Janezu Bratovžu pri njegovi novi kuharski knjigi. Poletje sem preživel med vožnjo po Sloveniji, kjer sva preizkušala izvrstne jedi."

Sporazumevala sta se v slovenščini, ki jo Charney zdaj že skoraj obvlada: "Slovensko govorim precej tekoče, ampak vsak fraza ima svoje napake."

Slovenščine ga je naučila tašča, s katero se odlično razume. Namenil ji je celo posvetilo v svoji knjigi. "Ona je res super in je ena od mojih najboljših prijateljic. Drug drugemu pošiljava sporočila, in to večkrat na dan," je še dodal Charney.