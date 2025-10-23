Iniciativa Ambasada Rog je na današnjem shodu policiji očitala prekomerno in rasno nasilje pri obravnavi nedavnega pretepa dveh oseb v enem od ljubljanskih lokalov. Policija naj bi pretepla delavca, ki mu je Slovenija podelila mednarodno zaščito. Policija je zavrnila očitke, da bi policisti pri tem na kakršenkoli način ravnali na nedovoljen način.

Ambasada Rog trdi, da pretepa v enem od ljubljanskih lokalov ni bilo. Nasilneži pa so bili le policisti, ki naj bi napadli delavca, mu hudo poškodovali obraz in ga za tri dni poslali v bolnišnico. Delavec, ki mu je Slovenija podelila mednarodno zaščito, je po podatkih Ambasade Rog njen član že vrsto let. Nikoli ni začel prepira, trdo dela in skrbi za ljudi okoli sebe, so povedali na shodu v centru mesta.

Člani iniciative Ambasade Rog po njihovih podatkih predstavljajo 16 odstotkov tuje delovne sile, plačujejo davke in prispevajo v pokojninski sistem, plačujejo najemnino in podpirajo gospodarstvo. "Ta država je naš dom in trudimo se prispevati k njej, kako je potem mogoče, da smo na koncu dneva spoznani kot kriminalci, samo zaradi barve naše kože," so člani iniciative opozorili na protestnem shodu. Zahtevajo dostojanstvo in enake pravice. Enako bodo storili ob vsakem policijskem nasilju nad njihovim članom.

Na shodu so poudarili, da kot tujci dobro poznajo policijo in naj bi doživljali njihovo diskriminacijo. "Kjerkoli se je težava, vedno smo krivi migranti, nikoli ne prejmemo zaščite pred nasiljem ali rasizmom, s katerim se soočamo vsak dan," so dodali.

Po njihovih navedbah je vsak begunec, ki je prišel v Evropo, že doživel policijsko nasilje na državnih mejah, predvsem na Hrvaškem, v Bolgariji in na Madžarskem. Tako so za policiste le "nezakoniti migranti" in ne ljudje. "Vemo kako ljudje trpijo in celo umirajo na državnih mejah zaradi evropskega migracijskega režima," so dodali na protestnem shodu.

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so na podlagi prvih ugotovitev ostro zavrnili "namigovanja, da bi policisti postopali brutalno, pretepali osebe v postopku ali ravnali na kakršenkoli nedovoljen način". Prav tako so zanikali, da bi zoper kršitelja uporabljali plinski razpršilec ali palice. Dodali so, da bodo konkretni postopek preverili, na podlagi ugotovitev pa bodo izvedli ustrezne ukrepe.