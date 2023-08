Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kupci, ki izdelke pogosto naročajo prek Amazona, hitro dosežejo 59 evrov, kolikor znaša znesek, s katerim so upravičeni do brezplačne dostave. Foto: Guliverimage

Slovenija je avgusta tako postala del držav, v katere Amazon DE omogoča brezplačno dostavo za izdelke, ki so odposlani iz njihovega skladišča. Takšni izdelki imajo oznako Fulfillment by Amazon (FBA).

Izpolnjena morata biti dva pogoja

Kupci, ki izdelke pogosto naročajo prek Amazona, hitro dosežejo 59 evrov, kolikor znaša znesek, s katerim so upravičeni do brezplačne dostave. A je poleg omenjenega zneska treba izpolniti še en pogoj: naročeno blago mora biti odposlano iz Amazonovega skladišča. Brezplačna je le dostava z oznako "Standard Delivery" (standardna dostava), kar pomeni, da bodo kupljeni izdelki dostavljeni v od treh do šestih delovnih dneh.

Cena za standardno dostavo v Slovenijo je sicer znašala kar 11,99 evra, temu pa je treba dodati še 0,99 evra na kilogram (proporcionalno). Cena za hitro dostavo ("Express Delivery"), s katero naročeni izdelki prispejo v od dveh do štirih delovnih dneh, pa znaša 23,99 evra in dodatnih 11,99 evra na kilogram (proporcionalno).

Na seznamu držav, kamor Amazon omogoča brezplačno dostavo, so poleg Slovenije še Nemčija, Avstrija, Švica, Belgija, Lihtenštajn, Luksemburg, Nizozemska, Danska, Finska, Češka in Romunija, še poroča omenjeni portal.

