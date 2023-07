Amazon potrdil: prvih 300 dostavnikov prihaja v Nemčijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Amazon in Rivian

Amazon bo v Nemčiji dobil poslal prve Rivianove električne dostavnike, ki so jih za evropske ceste nekoliko prilagodili.

Za razliko od ZDA bo dostavnik za Evropo nekoliko krajši in tudi ožji. V naslednjih mesecih bodo pri Amazonu v Nemčiji začeli dostavljati z električnim vozilom, za katerim stoji ameriški Rivian. Te bodo najprej uporabili v Munchnu, Berlinu in Dusseldorfu. V načrtu je lansiranje okrog 300 vozil.

Amazon je leta 2019 pri Rivianu, pri katerem je tudi največji lastnik, naročil 100 tisoč dostavnih vozil. Za elektrifikacijo evropske dostavne flote so namenili več kot milijardo evrov, od tega 400 milijonov evrov le za nemški trg.

Podobne, a torej nekoliko večje dostavnike, je Amazon začel v ZDA uporabljati že lani. Trenutno v okrog 500 ameriških mestih dostavlja že več kot tri tisoč Rivianovih kombijev. Do leta 2030 želi Amazon v svoji floti imeti že 100 tisoč Rivianovih vozil.

Rivian je medtem objavil svoje podatke proizvodnje in prodaje za drugo četrtletje. Skupno so izdelali 13.992 električnih vozil, tako dostavnikov kot tudi električnih poltovornjakov. To je bilo 4.597 več vozil kot v prvem letošnjem četrtletju. Cilj Riviana je bilo letos izdelati 50 tisoč vozil, za izpolnitev pa bodo morali v drugem polletju obseg proizvodnje še povečati.