Rivian je že leta 2022 v Beogradu odprl svoj razvojno-raziskovalni center. Za njim uradno stoji podjetje Rivian SE Europe in je del Rivian Europe B.V s sedežem v Amsterdamu.

Srbska vlada je Rivianu namenila 3,5 milijona evrov. Spodbude so dodelili že lani decembra, zdaj pa so jih tudi uradno objavili.

Načrtovani novi rivian R2 bo tudi njihov adut za evropski avtomobilski trg. Foto: Rivian

Finančne spodbude bodo Srbi plačali v dveh delih. Že letos bo Rivian prejel okrog 3,2 milijona evrov, preostanek sredstev pa prihodnje leto. Pogoj za pridobitev sredstev je, da Rivian v Beogradu zaposli 370 ljudi in do konca letošnjega leta vloži 6,6 milijona dolarjev v načrtovane centre. V roku pet let morajo vzdrževati raven vsaj 370 zaposlenih.

Podjetje Rivian SE Europe, ki ima sedež v Beogradu, je imelo predlani 977 milijonov dinarjev (8,4 milijona evrov) prometa, ustvarili pa so dobiček 59 milijonov dinarjev (503 tisoč evrov). Konec tega leta so imeli zaposlenih še 85 ljudi.

Ameriški Rivian je nastal leta 2009 v Kaliforniji. Lani so v tovarni v ameriškem Illinoisu izdelali 49 tisoč avtomobilov. Pri Rivianu načrtujejo novo tovarno v zvezni državi Georgia, kjer bi izdelovali prodajno še precej bolj zanimive kompaktne športne terence. Te nameravajo prodajati tudi v Evropi.