Poznate to drzno Slovenko? Za prodorne Američane vodi razvoj motorjev.

Pred več kot 30 leti so v Sloveniji predelali enega prvih električnih avtomobilov. To je bil renault 5, v ekipi Mira Zorića pa je takrat sodelovala tudi slovenska inženirka Silva Hiti. To so bili njeni začetki v praktični izdelavi, predelavi in uporabi električnih avtomobilov, svojo kariero pa je Hitijeva nato razvila predvsem v ZDA.

Silva Hiti pri Rivianu dela od leta 2019. Foto: Rivian

Od leta 2019 dela pri Rivianu. Tam je razvojnica na oddelku Enduro, ki predstavlja Rivianov lastni hišni elektromotor. Cenejši je kot elektromotorji zunanjih dobaviteljev, z lastno izdelavo pa so se izmaknili tudi težavam v dobavni verigi. Motor so tudi prilagodili različnim virom polprevodnikov zunanjih dobaviteljev, s čimer lahko dajo prednost bodisi strošku vozila bodisi dosegu.

Enduro je standarden motor v Rivianovih prvih modelih R1T (poltovornjak) in R1S (športni terenec), prav tako pa tudi v električnemu dostavniku za Amazon. Lasten motor je bil tudi eden glavnih dejavnikov za to, da je Rivian lahko stopil proti zelenim poslovnim številkam.

Rivian je lani izdelal več kot 57 tisoč avtomobilov, kupcem pa jih je dostavil več kot 50 tisoč. Foto: Rivian

Rivian bo potrkal tudi na vrata Evrope

Vloga Hitijeve ekipe bo velika, saj je Rivian pred dnevi razkril svoja nova modela R2 in R3. Oba športna terenca bodo sčasoma pripeljali tudi v Evropo. Rivian je kot zagonsko podjetje, podobno kot nekoč Tesla, v stalnem boju s financami, investitorji in visokimi razvojnimi stroški ob prehodu na velikoserijsko proizvodnjo. Rivian je na primer lani izdelal nekaj več kot 50 tisoč avtomobilov. Obe omenjeni novosti lahko ciljata na precej višjo prodajo.

General Motors je leta 1996 izdelal EV1, prvi serijski električni avtomobil velikega proizvajalca v moderni dobi. Skupaj so jih izdelali 1.117. Proizvodnja je trajala tri leta. Foto: General Motors

Silva Hiti je najprej diplomirala na univerzi v Novem Sadu in nato še v Mariboru, doktorat iz električnega inženiringa pa je pridobila na univerzi Virginia. Svoj prvi večji projekt v ZDA je opravila za General Motors, kjer je kot zaposlena pri Hughes Aircraft Company razvijala vozilo EV1 – to je bil prvi serijski električni avtomobil General Motorsa. Pri General Motorsu je delala kar 14 let. Leta 2014 se je nato za potrebe razvoja pogonov zaposlila v podjetju Faraday Future, leta 2019 pa se pridružila Rivianu.