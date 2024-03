Niso novi Kitajci: to novost bodo v Evropo pripeljali Američani #foto

Rivian je v lanskem letu prodal dobrih 50 tisoč avtomobilov in ga čaka še finančno zahteven preskok na velikoserijsko proizvodnjo. Foto: Rivian Rivian je napovedal razkritje modela R2, ob tem pa presenetljivo pokazal še manjši kompaktni športni terenec R3. Model R2 je dolg 4,7 metra in ima 2,9 metra medosne razdalje, tako da je primerljiv s teslo model Y. Pri Rivianu so veliko pozornosti namenili praktičnosti vozila in prostornosti za potnike, tako bo imel R2 tudi velik sprednji prtljažnik. Veliko tehničnih podatkov še niso razkrili. Znano je, da bo R2 na voljo z dvema različnima baterijama ter pogonom na eno oziroma obe osi.

Ameriško zagonsko podjetje, ki so ga ustanovili leta 2009, bo model R2 na trg v ZDA poslalo leta 2025, nato pa sledi tudi prodaja v Evropi. R3 bo v ZDA stal od 45 tisoč dolarjev (41 tisoč evrov) naprej, v Evropi lahko posledično pričakujemo cene vsaj n nad 50, morda celo 60 tisočaki.

Glede manjšega modela R3 za zdaj ni znan prihod na trg, ki ga lahko sicer pričakujemo po letu 2026. R3 bo 13,5 centimetra krajši kot R2. Zanj so ob tem Američani napovedali še zmogljivejši R3 X s tremi elektromotorji.

Rivian je lani uspel prodati nekaj več kot 50 tisoč primerkov aktualnih modelov, to sta R1S in R1T.

