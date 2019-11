Ali Slovenci lahko ostanemo brez lastnega prašičjega mesa? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija je z zdravimi prašiči tako ena izmed najbolj privlačnih destinacij. Kar vpliva na to, da cene za kilogram prašičjega mesa tudi pri nas tik pred bližajočimi se prazniki dobesedno letijo v nebo. V zadnjih štirih tednih so se borzne cene prašičjega mesa tako dvignile za 30 odstotkov, za posamezne dele tudi do 60 odstotkov. Še bolj skrb zbujajoče pa je, da je naša samooskrba s svinjino že tako zgolj 30-odstotna.

Kaj je zanimalo šestčlansko kitajsko delegacijo v Sloveniji?

Predvsem nadzor nad pridelavo in predelavo mesa v podjetjih Panvita Mir in Perutnina Ptuj. Delegacija sicer ni komentirala ničesar, se pa resno zanimajo za uvoz našega mesa, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Kot je pojasnila Ana Ahčin, generalna sekretarka GIZ Mesne industrije Slovenije, je možnost izvoza povsem realna, se pa poraja vprašanje, v kakšnih okvirih in katere dele mesa bi izvažali na Kitajsko.

Kitajci, ki so zaradi afriške prašičje kuge uničili že okoli 700 milijonov prašičev, ta hip uvažajo svinjsko meso iz vsega sveta, tudi Evropske unije.

Prašičjega mesa je čedalje manj, cene so vse višje

"Če je bila marca pred kugo naša osnovna cena za svinjsko polovico 1,3 evra za kilogram tople mase prašiča, je zdaj 1,8 evra. Posamezni kosi so se še bolj podražili," je razlagal Miha Rozman iz Farme Ihan. Cene so se tako dvignile od 30, celo do 70 odstotkov.

Foto: Getty Images "Vse je odvisno od cene. Treba je vedeti, da so Kitajci v tem trenutku pripravljeni za svinjsko polovico plačati od 15 do 20 odstotkov več," je poudarila Ahčinova.

A za že tako zdesetkano samooskrbo pri nas bi bile lahko posledice za Slovenijo pogubne. Prašičja kuga je vse bližje, to so že odkrili na Madžarskem in v Srbiji.

"Grožnja je zelo velika. Samo še vprašanje časa je, kdaj bo prišla," je menil Peter Njegovec, direktor veterinarske obrtne ambulante. Kot je še poudaril, bi rejci zaradi poginov živali lahko utrpeli neposredno škodo, posredne posledice pa lahko nastanejo zaradi prepovedi premika mesa in mesnih izdelkov v tretje države.

Kitajce naj bi zanimali pri nas predvsem stranski produkti - prašičje glave, repki, parklji. Prek posrednikov smo del tega k njim že izvažali, če bo sporazum podpisan, bi jih lahko izvažali sami, je še povedala Ahčinova.

Globalno pa: če se bo izvoz evropskega prašičjega mesa na Kitajsko ekstremno povečeval, Evropa lahko ostane brez surovine. O tem, kako dolgo še in kakšne količine, mora čim prej odločiti Evropska unija. Slovenija z izjemno nizko, 30-odstotno samooskrbo bo prva na tapeti.