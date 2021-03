Akademik Janko Kos izstopil iz Društva slovenskih pisateljev

Dušan Merc je zapisal, da je edini mogoči komentar ta, da "moramo sprejeti dejstvo, da je akademik profesor Janko Kos, učitelj in vzornik mnogih rodov slovenskih komparativistov, izjemen intelektualec in pričevalec naše polpretekle dobe in sedanjosti, izstopil iz pisateljskega društva", je njegove besede po pisanju STA povzel portal MMC.

Razlogi, ki jih navaja, so po besedah Merca zanj odločilni: "Seveda ima lahko v mnogih ozirih tudi prav, lahko je po svoji vesti in prepričanju opravičeno zgrožen, da se DSP proslavljanju jubileja ne bo pridružil," je dejal. Ob tem pa dodal, da so različna stališča članov DSP "do mnogih pomembnih vprašanj naše sedanjosti pomembna in so del naše skupne resničnosti".

Po njegovih besedah je "svobodno izbiro vsakogar med nami, da ostaja član ali pa se članstvu v DSP odreka, treba spoštovati. Razloge in utemeljitve za izstop je treba premisliti in tudi upoštevati", je poudaril.

Obenem meni, da "nikakor nihče ne more zanikati, da je slovenska družba v krizi, da so v krizi naši politični odnosi, za katere so krive predvsem parlamentarne stranke, da vrednote svobode, bratstva in enakosti izginjajo, da jih nadomeščajo smešenje, zaničevanje, zmerjanje, ustrahovanje in odrekanje pravic šibkejšim, drugače mislečim". Upravni odbor se je s svojo odločitvijo izrekel proti takšnemu stanju v slovenski državi in družbi, je prepričan Merc. Kot je dodal, bo DSP sicer "nedvomno primerno in s ponosom proslavilo obletnico nastanka države in ostalo zvesto osamosvojitvi in svobodi".

Akademik Kos je iz pisateljskega društva odstopil po tem, ko je to 8. februarja sporočilo, da ne bo sodelovalo pri dogodkih ob 30-letnici države, med drugim zaradi premierjeve prepovedi javnega nastopa nekaterim funkcionarjem vlade, spomni STA.

Odločitev so tedaj v društvu utemeljili s tem, da je predsednik vlade tako ali tako prevzel vse vzvode oblasti. "Ne gre samo za vodenje države, pač pa jo zapira v kletko enoumja. Postal je edini govorec resnice o stanju v državi na vseh področjih. S tem je zamajal temelj demokracije − do svobode govora in pravice državljanov do pravih informacij," so zapisali na kulturni praznik.