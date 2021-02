Peršak odstopil z mesta predsednika Slovenskega centra PEN

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tone Peršak ni več predsednik Slovenskega centra PEN. Kot so sporočili iz PEN, je o odstopu upravni odbor obvestil v četrtek. Razlogi za odstop so osebni, kar je potrdil tudi za STA. Še naprej bo član upravnega odbora, pooblastila in posle pa bo predal 23. februarja podpredsednici Heleni Kraljič. Upravni odbor bo kmalu pripravil nove volitve.

Kot so zapisali v Slovenskem centru PEN, se v upravnem odboru Peršaku zahvaljujejo za njegovo delo in so hvaležni, da se bo kot član odbora še najprej zavzemal za vrednote temeljne listine PEN, poroča STA.

Peršak je bil na mesto predsednika Slovenskega centra PEN izvoljen lani oktobra in je nasledil Ifigenijo Simonović. Predsednik centra PEN je bil sicer že leta 2004. V pogovoru za STA ob oktobrski izvolitvi je na vprašanje, zakaj se je odločil za ponovno vodenje Slovenskega centra PEN, odvrnil, da je že zelo dolgo član združenja, zato dobro pozna njegovo delovanje ter "ima predstavo o tem, s čim se mora ukvarjati, kakšna je njegova vloga in katere cilje mora zasledovati".

Ob tem je poudaril, da je PEN v nasprotju z Društvom slovenskih pisateljev mednarodna organizacija, zato ne more zasledovati zgolj nacionalnih ciljev, kar je denimo naloga pisateljskega stanovskega društva. Člani PEN zato niso le pisatelji in pesniki oz. literati v ožjem smislu, pač pa tudi publicisti in drugi pišoči posamezniki, še navaja STA.