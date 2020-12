Razpad sistema v združenju PEN, a Tone Peršak pravi: Ne bom odstopil

Po Bernardu Nežmahu in Mimi Podkrižnik sta iz upravnega odbora združenja pesnikov, esejistov in pisateljev PEN odstopila še Barbara Pogačnik in Luka Novak. Odstopili so torej že štirje od devetih članov upravnega odbora. Eden od ključnih razlogov za odstope so očitki na račun predsednika združenja Toneta Peršaka, da združenje izkorišča za dnevnopolitične obračune.

"S svojim odstopom sem vztrajala na stališču, da sta za PEN najpomembnejša argumentiranost in poglobljen razmislek, vreden združenja pisateljev, pesnikov in esejistov. Ker so se začeli dogajati pritiski v smeri, da naj bi PEN reagiral na vrsto dnevnih dogajanj, je več kot polovica članov UO zavzela stališče, da se je smiselno odzivati v duhu razmisleka, dialoga in konsenza, kljub temu pa se je zgodila obstrukcija," je svoje razloge za odstop pojasnila Pogačnikova in dodala:

"PEN ni dnevni medij, ampak o fenomenih razmišlja širše in bolj poglobljeno, tudi z določeno distanco. Tukaj so se začela dogajati močna nasprotja. Namesto poglobljenega razmisleka so v ospredje vse preveč začeli prihajati dnevnopolitične teme. Prav tako bi bilo namesto razpihovanja družbenih sporov potrebno delovanje za njihovo celjenje. To je manjkalo.

Novak: To je nelegitimno

Novak nam je pojasnil, da so vsi odstopljeni člani odbora v njem na novo in v prejšnjih sestavah niso sodelovali. "Imeli smo pragmatično vizijo zastopanja članstva. Hoteli smo tudi učinkovito delovanje odbora. Enostavno se je izkazalo, da naši predlogi niso bili sprejeti, zato so se začeli odstopi. Razlog za moj odstop je, da, po mojem mnenju, odbor, ki je po odstopih popolnjen z nadomestnimi člani, nima prave legitimnosti," je izpostavil.

"Upravni odbor postaja tekoči trak političnih stališč"

"Zame je popolnoma nesprejemljiv princip, po katerem daje javne izjave sam predsednik, brez konsenza članov UO, še manj pa tendenca, ki UO SC PEN spreminja v tekoči trak produciranja političnih stališč, s katerimi se kot 84. podpisnik podpiše pod izjavo, sprejeto v drugih društvih in skupinah, ko torej cvetober literatov sploh ni v stanju formulirati lastnega premišljenega stališča, ampak se reducira kot kolektivni podpisnik," je v svoji izstopni izjavi pred enim tednom zapisal Nežmah.

"Nočem privoliti v črno-bel diskurz"

"Iz UO PEN sem izstopila, ker kot razmišljujoče bitje nočem privoliti v črno-bel diskurz in ne želim biti del sredine, v kateri ne morem izraziti mnenja, ne da bi tvegala ideološko nalepko in bila deležna žalitev," pa pojasnjuje Podkrižnikova.

Pojasnjuje, da ne more "sodelovati v skupini, ki na zunaj hvali krasno svobodo besede, navznoter pa jo še najbolje odnesejo tisti, ki ali prikimavajo ali molčijo. Ne podpiram ne intelektualnega nasilja ne intelektualne lenobe. Kot izvoljena članica UO tudi nisem mogla sprejeti, da hoče prav tako izvoljeni predstavnik uzurpirati UO kot lastno platformo. Ne pustim se tlačiti v predale, ne v desne ne v leve."

Peršak: Moj odstop bi bil neodgovoren

Predsednik PEN-a Tone Peršak pa pravi, da se določena nesoglasja v združenju vlečejo že dlje časa, s prihodom novega odbora pa so nastali tudi spori glede tega, kako reagirati na različne politične dogodke, kot so priprava medijske zakonodaje in spori med vlado in STA.



Poudarja, da je eno izmed temeljnih načel PEN-a, da se odzove, če pride v državi do delovanja zoper svobodo izražanja ali ko bi prišlo do zlorabe tiska v politične namene.



Bo zaradi nastale situacije odstopil tudi Peršak? "Predsednik, ki je po funkciji tudi član upravnega odbora, predstavlja in zastopa društvo in je dolžan skrbeti, da to lahko deluje. V teh razmerah, ko je težko priti do kakšnega zbora članov, ko je težko izpeljati volitve, bi bilo po moje neodgovorno, da bi še jaz odstopil, saj bi društvo ostalo brez zastopnika in ne bi moglo niti poslovati," je odgovoril.